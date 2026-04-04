Osmangazi Belediyesi'nin kültürel mirasa sahip çıkan vizyoner yaklaşımıyla bu yıl 21'incisi düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi'nin 700. Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 'Bursa'nın Yedi Yüzü: Fetihten Cumhuriyet'e Sempozyumu', Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde tamamlandı. Tarih, kültür ve akademiyi buluşturan sempozyum, Bursa'nın köklü geçmişine ışık tutan önemli bir bilimsel platform olarak dikkat çekti. İki gün süren sempozyumda, alanlarında uzman 28 akademisyen; Bursa'nın fethinden günümüze uzanan tarihsel serüvenini çok yönlü bir bakış açısıyla ele aldı. Kentin geçirdiği sosyal, kültürel ve ekonomik dönüşümler; dönüm noktası niteliğindeki gelişmeler ve tarihsel süreçte öne çıkan çarpıcı detaylar, bilimsel veriler ışığında kapsamlı biçimde değerlendirildi. Sempozyum boyunca toplam altı oturum düzenlenirken, her oturumda farklı temalar üzerinden Bursa'nın 'yedi yüzü' derinlemesine incelendi. Akademik disiplinlerin çeşitliliği, sempozyuma zenginlik katarken; tarih, sanat, sosyoloji ve şehircilik gibi alanlarda yapılan sunumlar, dinleyicilere kapsamlı bir perspektif sundu.

Bildiriler derlenerek kitap haline getirilecek

Tarih bilincini güçlendiren, akademik dünyayı destekleyen ve kentin kültürel hafızasını diri tutan 'Bursa'nın Yedi Yüzü: Fetihten Cumhuriyet'e Sempozyumu'nun sonunda değerlendirme oturumu gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Gürer Gülsevin'in başkanlığını yaptığı oturumda Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan, Prof. Dr. Hatice Şahin ve Dr. Öğretim Üyesi Sezai Sevim, sempozyuma ilişkin geniş kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Sempozyumda sunulan bildirilerin, derlenerek kitap haline getirileceği paylaşılırken, hazırlanacak eser, Bursa'nın tarihine, kültürel zenginliğine ve kent kimliğinin anlaşılmasına önemli katkılar sunacak.

'Bursa'nın büyük dönüşümüne ışık tutan pek çok konuşma dinledik'

Çalışmaları değerlendiren 'Bursa'nın Yedi Yüzü: Fetihten Cumhuriyet'e Sempozyumu' Düzenleme Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Karaaslan, 'Sempozyumun çerçevesinde Bursa'ya davet ettiğimiz ve burada ağırladığımız Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden gelen hocalarımızı dinledik. Bursa'nın fethinden Cumhuriyet'in ilanına kadar olan dönemde Bursa'nın tarihi dönüşümünü ilgilendiren, mimari estetikten dini serüvene, şehirleşme yaşamından hayata ve kuruluşun dinamiklerinden Cumhuriyet'in dinamiklerine uzanan süreç içerisinde büyük dönüşüme ışık tutan pek çok konuşma dinledik. Bursa'nın son derece canlı bir etkinliğini gerçekleştirdik. Bu sempozyumun gerçekleşmesinde desteğini gördüğümüz Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a teşekkür ederiz.' diye konuştu.

'Sempozyum marka haline geldi'

Sempozyumun her yıl yapıldığını ve Osmangazi Belediyesi'nin bu etkinliği bir marka haline getirdiğini kaydeden Prof. Dr. Hatice Şahin, 'Tebrik ediyorum ve gurur duyuyorum. Sadece tarih toplantısı olmuyor, araya sanat tarihi, Türk dili, edebiyatı gibi alanlardan bildiriler de yerleştirildi. Aynı gelenek devam etti, bence bu iyi oluyor. Farklı bakış açılarını bize yansıtıyor. Çok güzel, kitaplaşacak çalışmalar var. Bursa ile ilgili çok çalışmalar yapıldığını, bu çalışmaların da daha da artacağını gördük. Bu da bizlere bu toplantıların devam edeceğini gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

'Sempozyum amacına ulaştı'

Sempozyumda 28 bildirinin sunulduğunu hatırlatan Prof. Dr. Gürer Gülsevin ise, 'Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen akademisyenler bildirilerini sundu. Çok güzel geçti, bildirilerden sonraki tartışmalar da katkılar oldu. Sempozyumun amacına ulaştığını düşünüyorum. Bu toplantının, Bursa'nın fethinin 700. yılına denk gelmesi de bizler için ayrı bir onur oldu.' açıklamalarında bulundu.

'Hocalarımız yılların birikimini Bursa'nın bilgi altyapısına kattı'

Dr. Öğretim Üyesi Sezai Sevim de, sempozyumda Bursa'yı konuştuklarını dile getirerek, 'Hocalarımız bu işin ehli, yılların birikimini getirdiler, Bursa'nın bilgi altyapısına kattılar. Bu bilgi altyapısına katmak için Osmangazi Belediyesi öncü oldu. Güzel bir misafirperverlik gösterildi, bu anlamda belediyemize teşekkür ediyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu bilgi altyapısının zenginliği üzerine, Bursa'nın geleceği üzerine planlama yapanlar da bu bilgileri kullanacağı için Bursa'nın geleceği aydınlık olacak.' değerlendirmesini yaptı.