Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç’in NATO üyeliği ve F-16’lara ilişkin, “Verilen söz üzerine oylamalarla Meclisimizden geçti. Ben de imzaladım, akşam da Resmi Gazete’de yayımlandı. Biden da yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice bizler için F-16’ların Türkiye’ye gönderilmesi sürecinin başlamasını inşallah sağlayacaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Hz. Ali Camii’nde kıldığı cuma namazının ardından basına açıklamalarda bulundu. İsveç’in NATO üyeliği hakkında konuşan Erdoğan, “Verilen söz üzerine oylamalarla kahir ekseriyetle Meclisimizden geçti. Ben de imzaladım, akşam da Resmi Gazete’de yayımlandı. Biden da yazılı bir talimatla temsilciler meclisine gönderdi. Onların da bir an önce bunu meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti. Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice bizler için F-16’ların Türkiye’ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir bakım sürecinin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Attığımız adımla gerek Kanada, gerek İsveç tüm Batı ülkeleri, ’Bu Türkiye’nin duruşunu göstermesi açısından çok isabetli olmuştur. NATO için de ayrı bir güç kaynağı olmuştur’ yaklaşımında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhuriyeti’nin “Gazze’deki Filistin halkına soykırım yaptığı” gerekçesiyle İsrail hakkında Uluslararası Adalet Divanı’na açtığı davaya ilişkin, “Biz çıkacağını düşünüyoruz. Güney Afrika, Lahey’i çok yakından takip ediyor. Güney Afrika Cumhurbaşkanının yakın takibi bizler için ayrı bir zenginliktir. Bizim buradan hukukçular grubumuz Lahey’e gittiler. Onlar da bu işi yakından takip ediyorlar. Takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı’ndan gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “Yarın İzmir’deyim. İzmir’de hem aday açıklamaları yapacağız hem de geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı yapacağız. Eskişehir’de de aday tanıtım toplantısı yapacağız. Eskişehir’i, İzmir’i önemsiyoruz. Buralarda toplantılar ile nasıl ki İstanbul, Ankara’da güçlü sesler çıkardıysak, burada da güçlü sesler çıkararak Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’a nasıl hazırlandığını göstereceğiz” dedi.

“31 Mart akşamı Murat Kurum’la yeniden İstanbul’u yaşayacağız”

Erdoğan, AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum’un seçim çalışmalarına ilişkin ise, “Ben izlediğim bölümlerde Murat Bey’in heyecan dolu olduğunu, İstanbul’un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm. Mutluluk duydum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum’la yeniden İstanbul’u yaşayacağız” şeklinde konuştu.