CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

İmzalanan 182 anlaşma ile toplam 8 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldı. Türk savunma sanayii artık yalnızca bölgesinde değil, dünyada rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen bir ekosistem haline gelmiştir.

Konvansiyonel güç unsurlarının yerini çok katmanlı ve entegre sistemlerin aldığı bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri hiç kuşkusuz Türkiye’dir.

Türkiye Savunma Sanayiinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeydi. Biz bunu tersine çevirdik. 2025 yılında ilk defa tarihimizde savunma ihracatında 10 milyar doların üzerine çıktık.

Milletimizin göğsünü kabartan, müttefiklerimize güven veren bu başarı hikayesini yazmamız elbette öyle kolay olmadı. Nice engelle karşılaştık, ambargolarla önümüz kesilmek istendi. İçeriden de ihanete, kumpasa maruz kaldık.

Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar. Bunların hiçbirine kulak asmadık.

Savunma sanayii ve caydırıcılığın yanı sıra ulusal güvenliğin bir diğer kritik halkası milletin birlik ve beraberliğidir. Milli bünye ne kadar sağlam olursa bir ülkenin güvenliği de o derece kuvvetli olur.

Bugün iç kalemizi tahkim etme yolunda attığımız en stratejik adım 18. Ayını dolduran terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefidir.