Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde yapılan programda seçim beyannamesini açıkladı.

Sözlerimin özellikle şu çatı altında farklı bir geleceğe, farklı bir doğuma vesile olmasını Allah'tan diliyorum. AK Parti Genel Merkezimizin toplantısını gerçekleştirdiğimiz ek binasının hayırlı olmasını diliyorum. Bu binamızın partimize kazandırılmasında emeği geçenleri yürekten kutluyorum.

Gerçekten her seçim yeni bir tarihin, yeni bir dönemin başlangıç noktasıdır. Seçim demokrasiyle yönetilen ülkelerde, halk adına ülkenin idaresinin sorumluluğu yöneten iktidarın en önemli meşruiyet kaynağıdır. Geçmişte ülkemizde açık oy, gizli sayım yönetimiyle demokrasiyle uyuşmayan seçimler elbette yapılmıştır.

Bugün 28. Dönemiyle faaliyet gösteren TBMM’nin yeni dönemi çok partili hayata geçildikten sonra seçimlerle oluşmuştur. Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiği 2018 yılında ve daha sonra yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri ülkemizin önemli tarihi noktasında yerini almıştır. Çok partili hayata geçildikten sonra ilk defa 1950 yılında yapılan yerel seçimler bugüne kadar 14 defa tekrarlanmıştır. İnşallah bu yerel seçimleri de demokrasi şöleniyle gerçekleştireceğiz.

"TÜRKİYE'YE KARŞI SİNSİ NİYETLERİ BOŞA ÇIKARIYORUZ"

Geride bıraktığımız 21 yıl boyunca vesayetin türlü baskılarına, terör örgütlerinin saldırılarına, emperyalistlerin nice sinse oyunlarına rağmen milletimizin iradesini yere düşürmedik, milli irade bayrağını hep yukarıda tuttuk. 31 Mart’ta bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum. Büyük hayallere kavuşmak için iyi hazırlıklar yapmak, azimle çok çalışmak gerekir. Biz ülkeye ve millete hizmet yolculuğunda 30 yıl önce başlamış bir hareketiz. Önce şehirlerimizdeki başarılarımızla milletimizin gönlüne girdik. İktidara geldikten sonra da aynı hissiyatın vatan topraklarının her karışını eser ve hizmetle buluşturduk.

2023 hedeflerimizle ardından Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla ülkemizin geleceğini inşa ettik. Evlatlarımıza büyük ve güçlü Türkiye bırakma hedeflerine çelme takılmaması için kimseye malzeme vermemeliyiz. İçeride ve dışarda Türkiye’nin tökezlemesini, yeniden eskiye dönmesini isteyen bir güruh var. Her ne kadar oklar bizlere çevrilmiş olsa da asıl hedef Türkiye ve milletimizdir. Bunun için sözümüzü rakiplerimize, yarıştığımız adaylara ve partilere değil doğrudan milletimize söylüyoruz. Bunun için vizyonumuzu tüm belediye ve şehirlerimizi kucaklayacak şekilde hazırlıyoruz.

"GELMEYENE GİDECEĞİZ, KÜSKÜNÜ BARIŞTIRACAĞIZ"

Seçim günü olan 31 Mart'ta kadar gelmeyene gideceğiz, küskünü barıştıracağız, sevmeyeni sevdireceğiz, her eve iş yerine gireceğiz, kararsızları ikna edeceğiz, zaten gönlünde olduklarımızı unutmayacağız. Siyasetin sokakta yapıldığını unutmayacağız. Seçimin sandıkta kazanıldığını bileceğiz. Sizlerden seçim gününe kadar her anı değerlendirmenizi, seçim günü sandığı da namusumuz olarak görerek sahiplenmenizi istiyorum.

AK Parti olarak mahalli seçimlerdeki ilk sınavımızı AK eller, AK iller yerel kalkınma başlıyor diye 2004'te vermiştik. 31 Mart seçimlerinde ise 'Gerçek belediyecilik için hazırız, kararlıyız' diye gidiyoruz.

Türkiye Yüzyılı hayatımızın her alanı gibi şehirlerimizi de kapsıyor. Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız diyoruz. Bunun için seçim beyannamemizin başlığını 'Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik' belirledik.

8 ANA BAŞLIK



- AK Parti yerel yönetim vizyonu

- Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik

- Dirençli şehirler

- Türkiye Yüzyılında şehir ve çevre

- Toplumsal refah öncelikli şehir ekonomileri

- Duyarlı ve kapsayıcı sosyal belediyecilik

- Kültür üreten şehirler

- Hizmet ve eser belediyeceği

"BİZDEN DEVRALANLAR ŞEHİRLERİMİZE 5 YIL KAYBETTİRDİ"

Bir önceki seçimde belediye yönetimlerini bizden devralanlarının şehirlerimize 5 yıl kaybettirmek dışında hiçbir katkılarının olmadığını milletimiz gördü. Bunun seçim çalışmalarımızın merkezine gerçek belediyeciğini yerleştirdik. Amacımız şov ve ajans belediyeciğinden kurtarmaktır.

Siz bakmayın birilerinin engellendik edebiyatı yaptığına. Şu an onlar AK Parti belediyelerinin aldıkları paradan daha fazlasını aldılar. Bunların tamamı sorumluluktan kaçmadır. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, hangi kritere göre tahsis yapılıyorsa bunun için de geçerlidir. Her belediye kaynaklardan adil bir şekilde yararlanmaktadır.

İBB'yi aldığım zaman bizim borcumuz 2,5 milyar dolardı. Devrederken 1,5 milyar dolarla devrettik. Ama şimdi İBB'nin 3 milyar dolar borcu var. Bunların tek derdi beceriksizliklerinin üstünü örtmektir. Biz hükümet çalışmalarını yönetirken kimsenin siyasi kimliğine bakmıyoruz. Bizim odaklandığımız tek yer, ülkemizin ve şehirlerimizin ihtiyacı, milletimizin beklentisidir.

"SEÇİMDE VERDİĞİMİZ HER SÖZÜN TAKİPÇİSİ OLDUK"

Bu gerçekler ortada olmasına rağmen gözü ve gönlü şehirlerine hizmet etmek yerine başka yerlerde olanlara ne söyleseniz nafile. 31 Mart’ta bu gölgeler şehirlerimizin üzerinden çekilecek ve insanlarımız gerçek belediyeciğin üretkenliğine kavuşacaktır.

Biz hiçbir zaman vatandaşımızı aldatmaya kalkmadık. Seçimde verdiğimiz her sözün takipçisi olduk. Daha önceki 2023 hedefleri gibi bugünkü Türkiye Yüzyılı vizyonunu da halkımızın ortak hayali olarak görüyoruz. Ülkemiz için hayırlı olan her şeyin başımızın üstünde yeri vardır. Ürettiğimiz hayata geçirdiğimiz, iyi güzel hayırlı olan her şeyin sahibi milletimizdir. Türkiye Yüzyılı şehirleri için gerçek belediyeciliği programımızı da milletimize armağan ediyoruz.

Detayları basılı beyanname kitabımızda yer alan vizyonumuzun bazı temel ilkelerini kısaca hatırlatmak istiyorum. Reformlar yoluyla yerel yönetimlerin, idari ve mali kapasitelerini güçlendirerek bu yolu açık tuttuk.

Şehirlerin, çarpık kentleşmeden altyapıya kadar sorunlarını çözüme kavuştururken bunu sadece başlangıç olarak gördük. Altyapı ve üstyapı projelerini şehirlere kazandırırken bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını dikkat aldık. Şefaflığı ve hesap verilebilirliğini destekleyen her adımı destekledik. Değer üreten projelerle kültür belediyeciliğinde örnek uygulamalar ortaya koyduk. Şimdi bu ilkeleri tamamlayıcı nitelikli yepyeni vizyonla milletimizin karşısındayız.

"AFETLERE DAYANIKLI ŞEHİRLER KURACAĞIZ"

Yeni dönemde yerel yönetimlerdeki önceliklerimizi şunlar oluşturacak:

Afetlere dayanıklı sağlam yerleşim yerleri kuracağız

Akıllı uygulamalara ve yeni nesil dijital teknolojilere uyumlu altyapılar tesis edeceğiz

Yerel yönetim anlayışını destekleyeceğiz

Tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı, sosyal belediyecilikleri geliştireceğiz

Çevreye ve doğal hayata karşı hassas, sıfır atık uygulamasını uygulayan belediyelerimizin her zaman yanında olacağız

Ülkemizi mimarisi estetik, tarihi varlıkları korunmuş huzurlu ve güvenli kentlerle donatacağız

Kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek, insanların doğdukları yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz

Vatandaş memnuniyetine odaklanan yönetimlerle belediyelerimizi geleceğe hazırlayacağız

Üretkeni, adil, erişebilir, vizyoner, şefkatli, kalkınmacı, sürdürülebilir, yenilikçi, çağdaş, güçlü, dinamik vatansever belediyecilik,

Gerçek belediyecilik, üretken, dinamik, çağdaş, projelerle inşamızın hayatını kolaylaştıracaktır. Esasen her birinin altını onlarla, yüzlerce başlıkla donatabileceğimiz ilkelerle tuğla tuğla Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşa edeceğiz.

Artık seçim vaatlerimizin merkezlerine büyük projeleri yerleştirmiyoruz. Türkiye’nin her projesi zaten büyüktür. Yapay zekadan uzay faaliyetlerine kadar yüksek teknoloji temelli çalışmaların önem kazandığı küresel sistemin aktörleri arasında yer almanın mücadelesini biz veriyoruz. Çünkü biz ülkemizin geleceğini inşa etmekle mesul olduğunu biliyoruz.

Türkiye günü birlik siyaset üzerine kurulu gündemlerin geri kalmışlık, ihmal edilmişlik olarak uzun yıllar ödemiştir. Belediyelerde ve iktidarda bu kısır döngüyü kırarak ülkemize en büyük atılımların yaşandığı dönem olmuştur. Ama ülkemizde hala eski Türkiye’nin hastalıklarını canlandırmak isteyen bir zihniyet var.

Siyasetin cilvesi olarak gördüğümüz kimi söylemler dışında vaktimizi ve enerjimizi sadece hedeflerimize doğru yürümek için kullanıyoruz.

Hakikat güneşinin karşısında eriyip gitmeyecek hiçbir yalan yoktur. Bu konuda muhatabımız milletimizdir. İnsanımızın gönlünden kopup gelen ‘allah razı olsun’ duasına hiçbir şeyi değişmeyiz.