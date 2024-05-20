Emlak Uzmanı Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, ’’Ülkemize gelen döviz yatırımlarının yüzde 40’a yakını gayrimenkul sektöründen geliyor. Ülkemizin döviz ihtiyacı nedeniyle de yabancılara gayrimenkul satışına çok ihtiyacımız var. Uluslararası yatırımcı ile göçmenlerin karıştırılarak bunların siyasi gündemde yer alması bu konuda biz pazarlama firmalarının işini önemli derecede zorlaştırıyor” dedi.

Bu yıl 16’ncısı düzenlenen Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi 18 - 19 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşti. Fuara Altın Emlak Global de katılım gösterdi. Gayrimenkul sektörünün buluştuğu fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Konut üreticileri, acenteler, alıcı-satıcı ve yatırımcıların bir araya geldiği 16’ncı Gayrimenkul Projeleri Yatırım Fuarı ve Zirvesi JNR Fuarcılık tarafından İstanbul’da gerçekleşti. İlk gün gerçekleşen Gayrimenkul Zirvesinde sektöre ilişkin önemli oturumlar gerçekleştirildi. Zirve sonrası B2B ve BTC görüşmelerinde Katar, Kuveyt, Bahreyn, BAE, Umman, Ürdün, Suudi Arabistan başta olmak üzere Azerbaycan, Fas, İran, Irak, İngiltere, Hollanda, Almanya, Rusya, Afganistan, Ukrayna, İsveç, Mısır, Yemen, Filistin, Bosna ve Çin gibi ülkelerden gelen yatırımcılar, acenteler ve bireysel alıcılar Türk Gayrimenkul firmalarıyla buluştu. Fuar alanında da birçok firma projelerini tanıttı” dedi.

’’Uluslararası gayrimenkul yatırımcısına ihtiyacımız var’’

Zirvede söz alan ve yabancılara konut satışı hakkında bilgiler veren Özelmacıklı, “Yabancılara konut satışında önemli bir düşüş görüyoruz. Özellikle TÜİK istatistiklerinde yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,4 azalarak 6 bin 957 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı aynı dönemde sadece yüzde 2 olarak gerçekleşti. Aslında ülkemize gelen döviz yatırımlarının yüzde 40’a yakını gayrimenkul sektöründen geliyor. Ülkemizin döviz ihtiyacı nedeniyle de yabancılara gayrimenkul satışına çok ihtiyacımız var. Uluslararası yatırımcı ile göçmenlerin karıştırılarak bunların siyasi gündemde yer alması bu konuda biz pazarlama firmalarının işini önemli derecede zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.

’’Yabancıya gayrimenkul satışı tekrar yükseltilebilir’’

Ülkemizde konut yatırımcılarının sadece yüzde 15’inin vatandaşlık amacı ile konut aldığını da ifade eden Özelmacıklı, “Uluslararası gayrimenkul yatırıcıları için ülkelerin rekabeti her geçen gün arıyor. Bizlerin bu kapsamda vatandaşlık programları dışında Altın Vize gibi yenilikçi programlara ihtiyacımız var. Ülkemizde bürokratik engellerin kaldırılması, süreçlerin hızlandırılması, şeffaflık, korucu sistemler geliştirilmesi gibi eksiklerimizi hızla tamamlamamız gerekiyor. Ayrıca satış sonrası hizmet eksikliklerimizi giderilmeli, firmaların lisanslanması ve danışmanların sertifika programlarını geliştirmeliyiz. Kurumlarımızın da bu konuyu etkin bir şekilde ele alması, bunun bir milli politika olarak görmesini sağlamalıyız” dedi.

Fuarda Keleş Center projesi ile yer aldık

Fuara Altın Proje olarak pazarlama ve satış süreçlerini yürüttükleri Keleş Center projesi ile katıldıklarını belirten Özelmacıklı “Keleş Center projesi, sektörde 30 yılı aşkın tecrübesi ile faaliyet gösteren Keleş İnşaat’ın tamamladığı yeni bir yaşam alanı. 120 bin m2 toplam inşaat alanına sahip projede toplam 498 daire ve 37 işyeri bulunuyor. Sefaköy E-5 kenarında, Küçükçekmece Adliye Sarayı yanındaki projede fuara özel kısa bir süreliğine 30 ay vade ve 0 faizle hemen teslim kampanyamız var. Sınırlı stok ve süre ile geçerli kampanyada peşinat oranımız ise sadece yüzde 40. Fuarda da yoğun ilgi gören standımız ve kampanyamız ile sektöre değer katmaya devam ediyoruz” diye konuştu.