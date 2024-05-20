Park ve yeşil alanların sayısını her geçen gün artıran Sultangazi Belediyesi, bu kez yeni hizmete açılan S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi’ne bir park ve spor sahası kazandırdı. 6 bin metrekarelik alanı kapsayan parkın içerisinde oyun ve fitness alanının yanı sıra basketbol sahası da bulunuyor.

Cebeci Mahallesi S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi’nin yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştı. Bölgeyi kapalı pazar alanına ve otoparka kavuşturan Sultangazi Belediyesi, aynı alana çocukların da yetişkinlerin de keyifle zaman geçireceği park ve yeşil alan kazandırdı.

7’den 70’e keyifli zaman

6000 metrekarelik alanı kaplayan parkta her ayrıntı düşünüldü. Çocuk oyun alanı ve basketbol sahasında gençler gönüllerince eğlenirken parkın içinde yer alan fitness alanı ve yürüyüş parkurları ilçe sakinlerinin spor yapmasına imkan sağlıyor. Oturma alanları ve bolca yeşil alana sahip olan park, mahalle sakinlerine rahat bir nefes aldırıyor.

“Yeşil” çok kıymetli

S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark alanı ve Galericiler Sitesi’ne projesinin önemine değinen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “S Caddesi Kapalı Pazar, Otopark ve Galericiler Sitesi’ni yakın zamanda hizmete açtık. Şimdi ise buraya vatandaşlarımızın keyifle vakit geçirebileceği, çocuklarımızın neşeyle oynayacağı büyük bir park ve yeşil alan kazandırdık. Yeşil alanlarımız bizim gelecek nesillere bırakacağımız en değerli mirasımız Bu nedenle yeşil alanlarımızın sayısını artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” diye konuştu.