Başiskele’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Başiskele Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde "Bisikletini Al Gel" sloganıyla bisiklet turu gerçekleştirildi. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün de katılım gösterdiği etkinliğe gençler ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Başiskele Belediyesi önünde buluşan bisikletseverler, 19 Mayıs için Başiskele Sahili’ne doğru hep birlikte pedal çevirmeye başladı. Barbaros Mahallesi Pınar Caddesi’ni geçerek Başiskele Sahili boyunca uzanan Liman Caddesi’ne inen bisikletçiler, yaklaşık 3 kilometrelik parkuru Genc-i Âlâ Kafe’de tamamladı. Keyifli anlara sahne olan turun sonunda katılımcılara belediye tarafından çeşitli meyveler ikram edildi.