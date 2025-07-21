Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin kararlılıkla devam ettiğini ve süreci sekteye uğratacak her türlü girişime karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Silah bırakma sürecinin başladığını, ilgili birimlerin gerekli takibi yaptığını ve Meclis’te kurulması planlanan komisyonla ilgili görüşmelerin nihai aşamaya geldiğini söyledi. Bu sürecin provokasyonlara kapalı yürütüldüğünü ifade eden Erdoğan, hedeflerine ulaşmak konusunda net bir yol haritalarının olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda ise AB ülkelerinden adil ve eşitlikçi bir yaklaşım beklediklerini belirtti. Türkiye’nin tam üyeliğe hazır olduğunu ifade eden Erdoğan, AB'nin Türkiye gibi çözüm odaklı bir üyeye ihtiyacı olduğunu dile getirdi. Avrupa’nın değiştiğini, AB'nin eski siyasi saplantılarından kurtulması gerektiğini savundu.

Kıbrıs’ta Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile görüşme gibi bir düşüncesi olmadığını açıkça dile getiren Erdoğan, Güney Kıbrıs'ı tanımadıklarını ve bu tür temasların Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmadığını söyledi. Türkiye’nin Kıbrıs politikasının net olduğunu, iki devletli çözümden taviz verilmeyeceğini ve Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin garanti altına alınması gerektiğini belirtti.

Suriye’deki gelişmelere değinen Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın dik duruş sergilediğini ve Suriye’nin yaklaşık 2 bin 500 kişilik güçle güneyde kontrolü sağladığını aktardı. Türkiye’nin sürece verdiği desteği sürdürdüğünü, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in süreci yakından takip ettiğini belirtti. Amman’da yapılan toplantılarda, Dürzilerin büyük çoğunluğunun ateşkese uyma konusunda mutabık olduğunu ancak İsrail’le hareket eden bir fraksiyonun süreci sabote ettiğini ifade etti.

Suriye’de istikrarın sağlanmasının Türkiye açısından da önemli olduğunu belirten Erdoğan, gönüllü geri dönüşlerin başladığını ve bu sürecin hızlanması için her türlü desteği vereceklerini söyledi. YPG ve onun uzantıları olan yapıların sürece nasıl yansıyacağının izlenmesi gerektiğini, İmralı'nın sürece destek verdiğini ve Suriye’nin parçalanmasını istemediklerini vurguladı.

Savunma sanayiiyle ilgili değerlendirmelerde ise Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda kaybettiği zamanı telafi etmek için yoğun çaba sarf ettiklerini ve önemli adımlar attıklarını belirtti. Yerli ve milli üretimlerle birlikte savunma alanında dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini söyledi. KAAN, AKINCI, ALTAY, HÜRJET, ATAK, TCG ANADOLU gibi projelerin hayata geçirildiğini ve Türkiye’nin insansız hava araçları, zırhlı taşıyıcılar, deniz araçları ve fırkateynlerde uluslararası düzeyde büyük ilgi gördüğünü kaydetti. Siparişlerin yetiştirilemediğini ifade eden Erdoğan, savunma sanayiinde tam bağımsızlık hedefiyle ilerlediklerini belirtti.