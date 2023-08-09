Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 14. Büyükelçiler konferansında Türkiye’nin tarihinde önemli başarılar olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ”Sahip olduğumuz her şeyin bedelini misliyle ödedik. Vatanımızı parçalamak için her yolu denediler. Türkiye’nin yeniden ayağa kalmasına set çekecek tüm araçları kullandılar ama ne yaptılarsa emellerine ulaşamadılar. FETÖ’cü hainlerin ölüm kusan tanklarına teslim olmadık. Can verdik, binlerce vatan evladını şehit verdik ama istikbalimize leke sürdürmedik” dedi. Dışişleri Bakanlığının da ASALA başta olmak üzere eli kanlı hainlerin hedef aldığı kurumlardan birisi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, ”Son dönemde televizyon ve sinema alanında başarılı projelere imza atıldı. Şehitlerimizin hikayeleri ekranlara taşınmış oldu. Dünyanın farklı köşelerinde milletimizi temsil ederken şehit düşen diplomatlarımıza tekrar Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin uluslararası ilişkilere damgasını vuran, birçok kritik başlıkta dahli aranan, takınacağı tavrı yakından takip edilen oyun kurucu bir ülke haline geldiğinin altını çizen Erdoğan, ”Göreve başlama törenimize katılan ülkelerin sayısı Türkiye’nin gücünü göstermiştir. Irak ve Suriye istikrara kavuştukça sığınmacıların onurlu ve güvenli geri dönüşleri hızlanacaktır. Millet olarak bu meselede insanlık tarihine geçecek büyük bir duruş sergiledik. Sayısız sığınmacıya kucak açtık. Irak’la birlikte Türkiye’nin de toprak bütünlüğünü tehdit eden terör belasını ortadan kaldırıncaya dek operasyonlarımız sürecektir.” dedi.

Bu Gerilim Daha Fazla Devam Etsin İstemiyoruz

Karadeniz girişimiyle başlayan olumlu atmosferin bazı ülkeler tarafından iyi karşılanmadığını aksine ateşe körükle gidildiğini söyleyen Erdoğan, ”Biz bu gerilim daha fazla devam etsin istemiyoruz. Samimiyetle tüm taraflarla çalışmayı sürdüreceğiz. Savaşın Karadeniz’e yayılması tüm bölgemiz için tam anlamıyla bir felaket olacaktır. Biz kimseyle kavga peşinde değiliz, dostlarımızın sayısını artırma peşindeyiz. Bizim kimseyle, özellikle komşularımızla çözülemeyecek hiçbir meselemiz yoktur. Bölge ülkeleri, AB ve NATO müttefikleriyle oluşturduğumuz pozitif havayı sürdürmekte kararlıyız. Devletin vatandaşına uzak durduğu, tepeden baktığı, sırf inancından dolayı hor gördüğü anlayış bir daha geri dönmemek üzere rafa kaldırılmıştır. İslam düşmanlığıyla daha fazla çaba harcamamız gerekiyor. Günden güne pervasızlaşan bu barbarlık karşısında en güçlü tepkiyi veren ülke olduk. İslam düşmanlığıyla mücadelemizi dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütüyoruz. Uluslararası kuruluşları bu konuda harekete geçiriyoruz. Faillerin hak ettiği cezayı almasını sağlamak görevimizdir.” dedi.