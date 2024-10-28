Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Fahiş fiyat artışlarının özellikle belirli sektörlerde etkisini kaybettiğini ve bu durumun devam edeceğini" vurguladı. Hükümetin bu konuda kararlı adımlar atmaya devam edeceğini belirten Erdoğan, "Vatandaşlarımızın helal kazançlarına göz dikenlere asla fırsat vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Ayrıca, enflasyonla mücadelede alınan tedbirlerin olumlu sonuçlar vermeye başladığını söyleyen Erdoğan, ekonomik istikrarın sağlanması için gereken tüm önlemleri alacaklarını kaydetti. Bu süreçte, vatandaşların alım gücünün artırılması ve temel ihtiyaçların uygun fiyatlarla temin edilebilmesi için çalışacaklarını belirtti. Ekonomi yönetiminin sıkı takipte olduğu alanlarda, piyasa dengelerinin sağlanması için gerekli müdahalelerin yapılacağını sözlerine ekledi. Erdoğan, bu çabaların toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yürütüleceğini ve herkesin yararına olacak politikaların uygulanacağını ifade etti.