Balıkesir’in Edremit ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Cahit Çetin son yolculuğunu uğurlandı.

TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ne 33 yıl aralıksız başkanlık yaptıktan sonra memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesinde yaşamaya başlayan 83 yaşındaki Hüseyin Cahit Çetin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in de babası olan Çetin için Güre Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Çetin’in cenazesine yakınları, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, TARİŞ Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Fikret Akova, siyasi partilerin, kurumların ve sivil topum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Ahmet Çetin ve ailesi camide taziyeleri kabul etti. Çetin’in cenazesi, kılınan namazın ardından Güre Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, “Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin’in kıymetli babası, Ziraat Odası’nda uzun yıllar birlikte görev yaptığım değerli büyüğüm Hüseyin Cahit Çetin’in cenazesine katılıp, Çetin ailesinin acısını paylaştık. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde uyusun” dedi.