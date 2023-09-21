Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler 78'inci Genel Kurulu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, halk tarafından merak edilen iki önemli konuya açıklık getirdi.

Öncelikle, "Kamuda mülakatın kaldırılması sizin seçim vaatlerinizden biriydi. Ancak son zamanlarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen alımında yüzde 50 KPSS ve yüzde 50 mülakat uygulayacağız açıklaması, atama bekleyen öğretmen adayları arasında tepkilere yol açtı. KPSS'ye ek olarak güvenlik soruşturmaları, mesleki yeterlilik ve sağlık incelemeleri gibi değerlendirmelerin yapılması konusunda endişeler dile getiriliyor. Benzer bir durum Polis Eğitim Merkezlerine öğrenci alımında da yaşanmıştı. Bu eleştirilere yanıtınız nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, mülakatların, görevin gerektirdiği özel durumlar dışında kaldırılacağını ve adaletli bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Mülakat komisyonlarının objektif kriterlere dayalı olarak oluşturulmasının önemine vurgu yaptı ve ilgili bakanlarla konuyu görüşerek yeni bir yol haritası belirlemeye çalıştıklarını ifade etti.

Diğer bir önemli konu ise emekli maaşlarına yapılacak düzenlemelerdi. Erdoğan, "Emeklilerin durumuyla ilgili birtakım düzenlemeler yapılacağı Çalışma Bakanlığı tarafından sık sık dile getiriliyor ancak zamanlaması konusunda açıklama yok. Ne zaman sonuçlanır?" sorusuna, düzenlemelerin en kısa zamanda tamamlanacağını ve 2024'e kadar kararların verilmiş olacağını söyledi. Emeklilerin refah düzeyini artırmak için çaba sarf ettiklerini ve Orta Vadeli Programın başarısıyla birlikte emeklilerin de refahtan pay alacağını vurguladı. Erdoğan, toplumun tüm kesimlerine yönelik adımlar atacaklarını ve emeklilerin hak ettikleri yaşam koşullarına ulaşmaları için çabalayacaklarını belirtti.