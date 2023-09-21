Dün akşam saatlerinde meydana gelen olay, DSİ'ye ait sulama kanalında gerçekleşti. Emirler Mahallesi'nde yaşayan 9'uncu sınıf öğrencisi Fevzettin Ay, evinden ayrılmış ve 3 gün boyunca geri dönmemişti. Endişeli ailesi, çevreyi araştırdı, ancak kayıp çocuklarını bulamayınca jandarmaya başvurdu.

Jandarma ekipleri, arama çalışmalarına başladı ve bölgede bulunan DSİ'ye ait sulama kanalı kenarında Ay'ın telefonunu ve cüzdanını buldu. Bu bulgu, genç Fevzettin Ay'ın kanala düşmüş olabileceği endişesini doğurdu. Bu nedenle dalgıçlar, kanalda arama çalışmalarına başladılar ve Fevzettin Ay'ın cansız bedenini buldular.

Olayı soruşturan jandarma ekipleri, Ay'ın cep telefonunda bir kayıt buldular. Kayıtta, Ay helallik isteyerek, "Sevdiklerimin üzülmemesini istiyorum. Babamın hakkını helal etsin ve onu sevdiğimi bilsin. Babam hiç beni öpmedi, ben de onu öpemedim. Bu fırsatı bulamadım ve bu benim için bir üzüntü. Hakkını helal etsin diyorum. Ölüm nedenim sıkıntı değil" şeklinde konuştuğu tespit edildi.

Şanlıurfa'da meydana gelen olayda Fevzettin Ay'ın cenazesi, yakınları tarafından toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.