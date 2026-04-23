ABD ile İran arasında uzatılan ateşkese rağmen diplomatik temasların ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin belirsizlik sürüyor.

Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan askeri ve deniz kontrol önlemlerini kaldırmayı düşünmediğini belirtirken, Tahran, bu tedbirlerin sona ermesi durumunda müzakere sürecine açık olduğunu ifade ediyor.

Tarafların geri adım atmaması, Hürmüz hattındaki gerilimin devam etmesine yol açarken bölgedeki tansiyon da yüksek kalmayı sürdürüyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımda, donanmaya Hürmüz Boğazı’na mayın yerleştiren gemilerin hedef alınması talimatını verdiğini açıkladı.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"ABD Donanmasına, Hürmüz Boğazı sularına mayın döşeyen her türlü tekneyi, küçük tekneler bile olsa (Donanma gemilerinin hepsi, 159 tanesi, denizin dibinde!), vurup imha etme emri verdim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Ayrıca, mayın temizleme gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor. Bu faaliyetin üç katına çıkarılarak devam etmesini emrediyorum!"