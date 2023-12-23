Bağcılar’da kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı canlı bağlantıyla Asburçaklar Sitesi’nin temel atma töreni gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iştirakiyle Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda “Yüzyılın Dönüşümü İstanbul” programı düzenlendi. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı Bağcılar’a da canlı bağlandı. Bağcılar’da gerçekleştirilen temel atma törenine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedat Gürgen, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın canlı bağlantı ile katıldığı Asburçaklar Sitesi’nin temel atma töreninde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in butona basmasıyla sitenin ilk harcı atıldı.

371 konutlu yaşam alanı oluşturuldu

Demirkapı Mahallesi’nde bulunan Asburçaklar Sitesi, 284’ü konut ve 5’i işyeri olmak üzere toplam 289 bağımsız birim bulunuyor. Temel atmanın ardından başlayacak dönüşümle birlikte bu sayı 371’e çıkacak.

Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir’in sitenin projesine başlanmasında büyük payı olduğunu dile getiren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Gürgen, “Asburçaklar Sitesi yaklaşık olarak 2019-2020 yıllarında kentsel dönüşüm projesine başlamış bir yer. Pandemi sürecinde buranın boşaltılmaları tahliyeleri ve yeniden yapılması süreçleriyle geçen bir zaman oldu. Yaklaşık bir yıl önce Belediye Başkanı Abdullah beyin İstanbul’da bir programda gündeme getirdiği, burada vatandaşların yüklenici firma ile anlaşamadığı bakanlığın bu konuyla ilgili ilgilenmesi gerektiği konusunda talepleri vardı. Bizde projeleri yaptırdık. Bağcılar Belediyesi yaklaşık 4 ayda uzlaşmaları tamamlayarak bugün bu hale gelmesinde çok büyük pay sahibi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Temel atma töreninde konuşan Başkan Özdemir, "Bağcılar’da 289 bağımsız bölümden oluşan Demirkapı Mahallesi’ndeki Asburçaklar Sitesi’nin temelini Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla bakan yardımcımızla birlikte atmış olduk. Buranın hikayesi 3-4 yıllıktır. Vatandaşlarımızın burada bir yıkım gerçekleştirip başlama niyetleri vardı. Fakat müteahhitle problem yaşayınca bizde bu durumu bakanlığımıza ilettik. Bakanımız ve bakan yardımcımızın çok büyük gayret ve destekleriyle temel atma noktasına geldik. Bakanlığın Bağcılar için yaptığı çalışmalar burayla sınırlı değil. Demircan ve Ece sitelerimizin dönüşümüyle de devam ediyoruz. 400 e yakın dairesi olan Ece Sitesi ve etrafındaki bloklarda yüzde 80’in üzerinde imza sayısı yakaladık. Demircan Sitesi’nde yüzde 30’lara varan imza toplandı. Cumhurbaşkanı’mıza Bağcılar adına teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanı’mızın bugün açıklamış olduğu yarısı bizden kampanyasına dair açıklamalarda İstanbul ve Bağcılar’da var olan dönüşüm sürecine çok büyük katkısı olacaktır. Devletimiz Cumhurbaşkanı’mızın iradesiyle üzerine düşeni yapıyor. Gecesiyle gündüzüyle belediyelerimiz olarak bu sürece destek veriyoruz. Vatandaşlarımızın da sürece katılımıyla bu süreç Bağcılar ve İstanbul’da istenilen düzeyde ilerleyecektir” şeklinde konuştu.