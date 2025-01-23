AK Parti'de 23 Şubat'ta gerçekleşecek yeni parti yönetimi belirleme süreci yaklaşırken, kulislerde dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

Gazeteci Fatih Portakal, Çarşamba günü gerçekleştirdiği bir yayın sırasında önemli bir kulis bilgisi paylaştı. Portakal, Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Meral Akşener'in de Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleşmiş. Eller sıkışılmış. Hayırlısı olsun diyelim."

AKŞENER CEHPESİNDEN YALANLAMA

Euronews Türkçe'ye konuşan Meral Akşener'in danışmanı iddiaları yalanladı. Akşener'in "siyaseti bıraktığını" belirten danışmanı şu ifadeleri kullandı:

'ÖYLE BİR GÜNDEMİMİZ YOK'

"Cumhurbaşkanı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan [Meral Akşener] aktif siyaseti bıraktı. Ayrıca geleceğe dönük bir siyasi planlamamız da bulunmuyor. Öyle bir gündemimiz yok."