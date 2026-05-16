Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle ve Türkiye Golf Federasyonu tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen TGF Cumhurbaşkanlığı Golf Kupası, final günüyle son bulacak.

Türkiye'de golf sporunun gelişimine katkı sunmayı, genç sporcuları desteklemeyi ve golfün daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen organizasyona TGF Silivri Golf Sahası ev sahipliği yapıyor. Tüm yaş gruplarındaki 390 sporcunun katılımıyla tamamlanacak turnuva saat 14.00'ten itibaren D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek.