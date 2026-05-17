Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp ile görüştüğüne dair haberleri yalanladı.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Safi'nin seçim sürecinde kullanılan sosyal medya hesabından yönetim listesinin belirlenmesi amacıyla görüşme yaptığı kişilerle ilgili açıklama yapıldı. Bugün çıkan haberlere yönelik yapılan yazılı açıklamada, '6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçim için yönetim kurulu listesi çalışmaları tüm ciddiyetiyle devam etmektedir. Başkan Adayımız Hakan Safi yönetiminde görmek istediği isimlerle görüşmeleri birebir yapmaktadır. Şu an için Hakan Bilal Kutlualp ile bu minvalde bir görüşme gerçekleştirilmemiştir' denildi.