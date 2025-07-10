Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na atandı.

Yerine ise İletişim Başkanlığına Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. Karar ile birlikte ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu’na İkinci Başkan olarak Muhammet Ecevit Carti atandı. Kurul üyeliklerine ise, Dilek Ertürk, Fatma Çınar, Erol Gökdöl, Melahat Demir Aydın, Selma Öztürk Pınar, Tayyip Uçar, Evren Başar, Ömer Çelen ve Selami Açan atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Burhanettin Duran atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran getirildi. 9 Temmuz 2025 tarihli ve 2025/246 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri uyarınca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak görevlendirildi.