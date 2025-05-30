Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Bursa'da belediyeye ait tarihi binaya Vakıflar Genel Müdürlüğü el koydu" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, söz konusu taşınmazın 21 Kasım 2013 tarihinde, arşiv kayıtları ve tarihî belgeler doğrultusunda mazbut vakıf malı olduğunun belirlendiği ve 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nun 30. maddesi kapsamında Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edildiği ifade edildi.

Açıklamada, bu işlemin herhangi bir el koyma ya da kamulaştırma olmadığı, yasal ve arşiv dayanaklı bir mülkiyet tescili niteliği taşıdığı vurgulandı.

Taşınmazın kira bedelinde yapılan güncellemeye de değinilen paylaşımda, emsal kira bedelleri ile Sayıştay denetimlerinin dikkate alındığı ve bu düzenlemenin, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Tarihi eser statüsündeki yapının halihazırda kamuya hizmet vermeye devam ettiği hatırlatılan açıklamada, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün öncelikli hedefinin, tarihî yapıların korunması ve yaşatılması olduğuna dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada "Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içeren bu tür iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur." denildi.

Başkan Bozbey ne demişti?

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise önceki gün yaptığı basın toplantısında, şunları söylemişti. "Kamu hizmeti için belediyemiz tarafından restore edilmiş, satın alınmış ya da yıllar önce belediyeye kazandırılmış birçok yapıya Vakıflar el koydu. Bunlardan en çarpıcısı, Bursa Tarihi Belediye Binası'dır. 1880'lerde yapılan bina, 1928'de belediye adına tescillenmiştir. Vakıflar, bu bina için yıllık 1 milyon 440 bin TL kira istemektedir. Vakıflar Bölge Müdürü'nü arayarak konuştum. 350 bin lira olan kirayı 200 bine düşürdüklerini söyledi ve ‘3 gün içerisinde ödersiniz. Ödemezseniz gider oraya otururum. O binaya taşınırım' dedi. Böyle bir şeyi Bursalıların adına kabul etmem mümkün değil. O bina 3.3 milyon Bursalının binasıdır. Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün binası değildir. Mahfel de elimizden alınmıştır. Şehir Kütüphanesi için yıllık 120 bin lira kira istenmektedir. Mahkeme Hamamı, Tahsilat ve Eski Lojman, Hakkı Paşa Konağı, Hüsnü Züber Evi, İncirli Hamamı, Beyazıt Paşa Medresesi, Umur Bey Hamamı, Mudanya Tahir Ağa Hamamı, Hünkar Köşkü civarındaki arsa, Darphane Kültür Merkezi gibi birçok taşınmaz benzer gerekçelerle elimizden alınmıştır. Bu yapılarda vakfa ait herhangi bir mimari ya da tarihi eser bulunmamaktadır ve çoğu tamamen belediye yatırımıyla ihya edilmiştir. Bu taşınmazlar, halkın ortak değeridir. Bu yapılanları asla kabul etmiyoruz. Eserlerin, zeminindeki eski bir kayıt gerekçe gösterilerek elimizden alınması, hem adaletsiz bir uygulamadır hem de kamu hizmetine zarar vermektedir. Hukuki ve idari mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz"