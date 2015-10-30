Önceki gün Atatürk Anıtına çelenklerin koyulması ile başlayan kutlamalara dün devam edildi. Yunus Emre Lisesi Müdürlüğünün koordinasyonundaki kutlamalar 09.00 ile 09.40 arasında Kaymakamlık makamında düzenlenen Cumhuriyet Kokteyli ile başladı. Kaymakam Ali Akça´nın tebrikleri kabul etmesinin ardından, törenlere Hükümet Meydanında devam edildi.

Kaymakam Ali Akça, Garnizon Komutan vekili Yüzbaşı Uğur Baş ve Belediye Başkanı Alinur Aktaş protokolün, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladılar. İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kaymakam Ali Akça yaptı.

TARİHİ BİLMEK, ANLAMAK, DERS ÇIKARMAK BİR VATAN BORCUDUR

Çalışan, üreten, paylaşan, evrensel düşünen insanların kenti olan İnegöl´de Cumhuriyetin 92. kuruluş yıldönümünü halkla kutlamaktan büyük bahtiyarlık duyduğunu ifade eden Kaymakam Ali Akça, “Cumhuriyetin yeni bir yönetim şekli olarak kabul edilmesine kadar tarihimize altın harflerle geçen övgüye layık, acılarla kahramanlıkların bir arada yaşandığı büyük ve önemli olaylar olmuştur. Milli mücadele davasını namusu bilerek, onuru, şerefi bilerek, mücadele eden atalarımızın cesaretini ve mücadele azmini bir kez daha anmak için buradayız. Öyle bir mücadeleydi ki, ya var olacaksınız ya da yok olacaksınız. Ya İstiklal ya ölüm parolasıyla şiarlaşmış zihinlere kazınmıştır. Gençlerimize tarihi öğrenmelerini bu topraklarının yurt edinilme sürecinde neler yaşandığını anlatmaya çalışırım. Çünkü rahmetli Atatürk´ünde veciz bir şekilde ifade ettiği gibi tarihin bilmeyen milletler başka milletlerin alı olurlar. Bu gün Cumhuriyetimizin 92. kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. Cumhuriyetin ilanından önce Anadolu´da neler oldu? 19. yüzyılın ikinci yarısında 20. yüzyılı başlarında Osmanlı coğrafyasında yer alan Balkanlarda, Kafkaslarda, Ortadoğu da, Arabistan´da, Kuzey Afrika´da neler yaşandı. Eğer bunları bilmezsek bu günü anlayamaz, yarınlara ulaşamayız. Hani meşhur bir söz vardır. Tarih tekerrürden ibarettir. Milli mücadelemizin önemli bir aktörü olan İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy; Geçmişten adam hisse kaparmış, ne masal şey. 5 bin senelik kıssa, yarım hisse mi verdi? ´Tarih´i ´tekerrür´ diye tarif ediyorlar; Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi. Aslında Akif´in bu dizelerinde tarihten ibret almamaya karşı bir serzeniş vardır. Eğer hafızamız zayıf olur, eğer tarihten ders çıkarmazsak aynı acıları sürekli yaşar dururuz. Tarihi bilmek anlamak ders çıkarmak bir vatan borcudur” dedi.

GENÇLERE SESLENDİ

Osmanlı imparatorluğunun 1299 yılında küçük bir beylik olarak kurulduğunu hatırlatan Akça, “Ve kısa zamanda dünyanın sayılı devlet ve medeniyetlerinden biri haline gelmiştir. Muhteşem medeniyet 19. Yüzyılda başlayan ulusalcılık akımları, sanayi devriminin yakalanamaması, dünya ticaret yollarının değişmesi ve bir dizi nedenlerden dolayı gerilemeye başladı. Askeri kayıtlarında eklendiği bu gerilemelerde kaybedilen topraklarla birlikte özellikle balkanlarda ve Kafkaslarda yaşayan Müslüman ahali büyük acılar çekti. Topraklar kaybedildikçe de insanlar Anadolu yollarına düştüler. Doğdukları, büyüdükleri toprakları da hatıraları terk etmek zorunda kaldılar. 1919 yılında başlayan 1. Dünya savaşı Osmanlı imparatorluğu açısından Çanakkale Müdafaası gibi şanlı direnişlere sahne olsa da kayıpla neticelendi. İngiltere, Fransa, İtalya gibi emperyal devletler Anadolu´yu yani Türk´ün son yurdunu işgale başladılar. Süreçte Yunanlıların İzmir´e çıkıp işgale ortak olması ve Sevr paçavrasının da dayatılması bardağı taşıran son damla oldu. Anadolu yokluk içinde ama maneviyatlar dipdiri. İşte büyük komutan büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluşu mücadelesini böyle bir ortamda başlattı. Atatürk bu durumu şöyle tasvir etmiştir; 1919 yılının 19 Mayıs´ında Samsuna çıktığım gün elimde hiçbir maddi kuvvetim yoktu. Yalnız Türk milletinin asaletinden kaynaklanan ve benim de vicdanımı dolduran yüksek manevi bir kudret vardı. İşte ben bu milli kuvvete ve Türk milletine güvenerek yola çıktım. Kendisini engellemek isteyenler oldu. Onlara da aldırış etmeden Amasya´dan fanini gönderdi ve hedefi gösterdi. Vatanın bütünlüğü milletin istikbali tehlikededir. Milletin istikbalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Türk milletinin kan ve ateş içerisinde süren bu mücadelesi 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan büyük taarruz zaferle neticelendi. Bu zafer Türk milletine Cumhuriyet idaresini getirdi. Bu şanlı mücadele dünyanın pek çok mazlum milletine örnek oldu. Yapılan uzun ve zor çalışmalar neticesinde devlet teşkilatının köklü temelli atıldı. Hakimiyet kayıtsız şartsız millete aittir ilkesinin tabi neticesinde TBMM. Cumhuriyeti ilan ederek ilk Cumhurbaşkanlığına Atatürk´ü seçti. Sevgili gençler Atatürk Cumhuriyeti sizlere emanet etmiştir. Çünkü sizler bu toplumun en değerli varlıklarısınız. Sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmeniz başlıca görevimizdir. Ancak sizlerde okumalısınız. Lütfen ama lütfen çok okuyun. Kitaplarınızı okutarak eskitin. Gençlik enerjinizi sporla ve sosyal etkinliklerle giderin. Size faydalı olmayacak düşüncelerden ve insanlardan uzak durun. Şiddetle aranıza mesafe koyun. Bizleri yaratan cenab-ı Hakkın eşrefi mahlukat diye nitelendirdiği insana her zaman saygı gösterin. Demokratik tutum ve davranışlara önem vererek bu kültürün yaşatılmasına imkan ve fırsat tanıyın. Cumhuriyetimizi kuran Atatürk´ü şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet minnet ve şükran duygularımla anıyorum” ifadelerini kullandı.

FOLKLOR GÖSTERİSİ

Kaymakam Akça´nın konuşmasının ardından Yunus Emre Lisesi Öğrencisi Emin Akbaş ‘Cumhuriyet´ adlı şiirini seslendirdi. Şiirin ardından ise İnegöl Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterileriyle törenlere renk kattı.

MEHTERDEN TARİHİ GÖSTERİ

Program da Osmanlı tarihini anımsatan İnegöl Tarihi de mini konseriyle katılanları eski tarihe götürdü. İlçe genelinde düzenlenen kompozisyon, şiir ve spor dallarında düzenlenen yarışmalarda derece alan öğrencilere de kupa ve madalyaları takdim edildi.

Ödül törenin ardından ise geçit töreni yapıldı. İmam Hatip Lisesi Bando takımı nezaretinde yapılan geçit töreninde okullar sırasıyla protokolün önünden geçti. Törene katılan Mehter ve Gaziler de geçit törenine katılmaları ile protokol tarafından ayakta alkışlandı.