Yaklaşan 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri öncesi saha çalışmalarına ağırlık veren MHP İnegöl İlçe Teşkilatı, bu kapsamda Esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Yönetim kurulu üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte İnegöl Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundular. Mobilyacıları ziyaret edip, Fuar öncesi hayırlı işler dilediler.

Ardından Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Uğur Bayram, Ülkü Ocakları Başkanı Burak Bingül ve Yönetimi, Yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve Bursa Milletvekili Adayı Bilal Doğan ile birlikte Mesudiye Mahallesi esnaf ziyaretinde bulundular. Esnafla bir araya gelen MHP Teşkilatı vatandaşların sorunlarını dinlediler. Cumhur ittifakına destek isteyen Bilal Doğan, vatandaşların isteklerini dinleyerek sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunacağını ve sorunların takipçisi olacağını ifade ederek sözlerine devam etti.

Bilal Doğan yaptığı konuşmada;

‘’Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nin 100 sözü’nden birkaç tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Milli tarih’e milli kültür’e ve milli varlığa sahip çıkacak, egemenlik hakkımızdan taviz verilmeyecek, beka kararlılığımız sürecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni kurumsal hale getirecek demokratik, kapsayıcı ve katılımcı yeni bir Anayasa yapılacak.

Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunları bütünüyle yeni sisteme uygun hale getirilecek.

‘’ Kamu Yönetimi Temel Kanunu’’ ve ‘’ İdari Usul Kanunu’’ çıkarılacak.

Kamu kurumu niteliğindeki mesleki kuruluşların işleyişini demokratik esaslara bağlayan kanuni düzenlemeler gerçekleştirilecek.

TBMM İçtüzüğü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uygun hale getirilecek şekilde yeniden düzenlenecek.

TBMM İdari Teşkilatının kurumsal ve işlevsel kapasitesinin arttıracak düzenleme yapılacak.

TBMM’de ‘’Kesin Hesapları İnceleme Komisyonu’’, ‘’Siyasi Etik Komisyonu’’, Milli Strateji Komisyonu’’ kurulacak.

Türkiye’nin şartlarına, kalkınma vizyonuna, milletimizin tarihi, kültürel, insanı özelliklerine uygun politika ve çözüm süreçleri üreten bir ‘’akıllı devlet’’ strateji çerçevesinde politikalar üretilecek.

‘’Liyakat Kurulu’’ kurulacak, mevcut Politika Kurallarına etkinlik kazandırılacak’’.dedi

FAHRETTİN ENİŞ