Bozüyük’te Cumhuriyet’in ilanının 101. yıl dönümünü kutlama törenleri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması ile başladı.

Çelenk sunma töreninin devamında, şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak akabinde hep bir ağızdan İstiklal Marşımız söylendi. Ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Atatürk Fotoğrafları Sergisi” yoğun katılımlı bir tören ile ziyarete açıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Kaymakam Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ve protokol üyeleri sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi ve fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Programda ayrıca öğrenciler özenle hazırladıkları gösterilerini sundular.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının 29 Ekim 2024 Salı günü yapılacak bölümü saat 09:15’te Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde protokol üyeleri tarafından tebriklerin kabulü ile başlayacak. Ardından saat 10:00’da, Bozüyük Spor Kompleksi Çim Saha’da Arif Nihat Asya Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan kutlama programı sunulacak. Saat 18:00’de ise Yenimahalle Şeyh Şamil Parkı önünden İsmet İnönü Caddesi takip edilerek, Cumhuriyet Meydanı’na kadar ‘Cumhuriyet Yürüyüşü’ yapılacak. Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erecek.