Emeklilere ÖTV’siz araç hakkı tanınıp tanınmayacağına ilişkin tartışmalar sürerken, düzenlemenin kapsamına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Meclis gündeminde yer alan kanun teklifinin, kamuoyundaki beklentinin aksine tüm emeklileri kapsamadığı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan “Özel Tüketim Vergisi II Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte özellikle yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan vatandaşların ÖTV muafiyetinden yararlanmasına yönelik şartlarda güncellemeye gidildi.

Yeni düzenleme kapsamında, yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli bulunan ve bu nedenle sürücü belgesi alamayacağı resmi sağlık kurulu raporuyla belirlenen vatandaşlar, 10 yılda bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV istisnasından yararlanabilecek.

Türkiye’de mevcut uygulamada yüzde 90 ve üzeri engellilik oranına sahip bireyler, belirlenen fiyat limitleri dahilinde ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Yüzde 90’ın altında engellilik oranı bulunan kişiler için ise özel tertibat şartı aranıyor.

Emeklilere yönelik ÖTV’siz araç düzenlemesi ise henüz yasalaşmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan teklifin komisyon ve Genel Kurul süreçleri devam ederken, teklifin tüm emeklileri kapsamadığı belirtildi.

Kamuoyunda “Emeklilere ÖTV’siz araç verilecek mi?” sorusu yoğun şekilde araştırılırken, mevcut teklifin yalnızca belirli emekli gruplarını kapsadığı ifade edildi. Buna göre düzenlemenin, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile tüm emekli gruplarını kapsayacak şekilde genişletilmediği aktarıldı.

ÖTV muafiyeti kapsamında araç satın alabilecek modeller için de bazı teknik ve fiyat sınırları bulunuyor. Vergiler dahil toplam satış bedeli 2 milyon 873 bin 972 TL’nin altında kalan binek otomobil, panelvan, pick-up, arazi taşıtı, ATV, jeep ve station wagon tipi araçlar düzenleme kapsamında değerlendiriliyor.

Ayrıca motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen binek otomobiller, motor silindir hacmi 2800 santimetreküpü aşmayan eşya taşımaya uygun kamyonet, van ve panelvanlar ile motor silindir hacmi sınırlaması olmaksızın motosiklet modelleri de kapsamda yer alıyor.

Muafiyet için araçlarda en az yüzde 40 yerlilik oranı şartı aranırken, bu şartı karşılayan yerli üretim modeller arasında Togg T10X ve T10F, Fiat Egea Sedan, Egea Cross ve Ulysse, Renault Clio, Megane Sedan ve Duster gibi modeller bulunuyor.

Düzenleme yasalaşmadığı için emeklilerin ÖTV’siz araç alımına ilişkin uygulamanın ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Sürecin Meclis’teki görüşmelerin ardından kesinleşmesi bekleniyor.