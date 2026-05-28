

Olay, İnegöl’ün Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Aniden bastıran sağanak yağış kısa süre sonra yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu mahalle sakinlerini şaşkına çevirdi.



Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza bürünürken, vatandaşlar o anları cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Bazı araç sahipleri araçlarını koruyabilmek için kapalı alanlara sığınmaya çalıştı.

Bölgede etkili olan yağış sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanıp yaşanmadığı araştırılıyor.