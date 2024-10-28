Bugün, Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 29 Ekim 1923, sadece bir yönetim biçiminin değişimi değil, aynı zamanda bir ulusun yeniden doğuşudur. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, aziz milletimiz kendi kaderini tayin etme iradesini göstermiş, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti inşa etme yolunda önemli adımlar atmıştır. Atatürk, "Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." diyerek, halkın iradesinin önemini vurgulamış ve Cumhuriyetimizi bu temele oturtmuştur.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Cumhuriyet, bireylerin eşit haklara sahip olduğu, düşünce ve ifade özgürlüğünün esas alındığı bir düzeni ifade eder. Laiklik, toplumumuzun farklı inançlara sahip bireylerini bir arada tutarak, barış ve hoşgörüyü pekiştirir. Sosyal devlet anlayışı ise, vatandaşlarımızın refahını gözeterek, her bireyin insan onuruna yakışır bir yaşam sürmesini sağlama amacını taşır. Bu değerler, Cumhuriyetimizin temellerini oluşturan ve onu ayakta tutan en önemli unsurlardır.

Bugün, Cumhuriyetimizin değerlerini koruma sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Atatürk'ün "En büyük eserim" dediği Cumhuriyetimizi, geçmişte olduğu gibi gelecekte de sonuna kadar savunma kararlılığındayız. Bu yolda yürüyen her birey, bu kutsal mirasın bekçisi olacaktır. Genç nesillere aktaracağımız en önemli mesaj, Cumhuriyetimizin sağladığı özgürlüklerin ve hakların, herkes için eşit bir şekilde var olmasını sağlamak üzerine kuruludur.

Cumhuriyetimizin 101’inci yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşarken, geleceğe dair inancımız tamdır. Aydınlık günler, birlik ve beraberlik içinde, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan bir toplumla mümkün olacaktır. Her bireyin, fikirlerini özgürce ifade edebildiği, sosyal adaletin sağlandığı ve demokrasinin güçlendirildiği bir Türkiye hayal ediyoruz. Bu hayali gerçekleştirmek için el birliğiyle çalışacağımıza, Cumhuriyetimizi daha ileri taşımak için azimle mücadele edeceğimize inanıyoruz.

Cumhuriyetimizin 101’inci yılını kutlamanın gururunu hep birlikte yaşayacağız. Odunpazarı Belediyesi olarak bu yıl, Cumhuriyet’imizi Odunpazarı'nda sanatla kutluyoruz. Odunpazarı Tarihi Bölge’de bulunan Kurşunlu Külliyesi’nde 26 Ekim’de başlayan ve 2 Kasım’da sona erecek olan iki önemli festival gerçekleştiriyoruz. “Cumhuriyetin Işığında Sanatla Parlıyoruz!” mottosuyla 9. Uluslararası Odunpazarı Cam Festivali ve 5. Ulusal Odunpazarı Lületaşı Festivali ile Cumhuriyet Bayramımızı sanatın coşkusuyla kutluyoruz. Tüm hemşehrilerimizi Odunpazarı’na bekliyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin değerlerini sonsuza dek koruyacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Aydınlık yarınlara birlikte yürüyelim!