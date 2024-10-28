Süper Lig'de gözler bu akşam saat 20.00'de gerçekleşecek derbi mücadelesine çevrildi. Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler yönetecek, ona yardımcı olarak Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay görev alacak. Maçın 4. hakemi ise Muhammet Ali Metoğlu olacak. Bursa bölgesinden bir hakem olan Arda Kardeşler, bu karşılaşma ile birlikte kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak.

357. randevu

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabet, 22 Ağustos 1924'te Taksim Stadı'nda gerçekleşen bir maçla başladı ve o karşılaşmayı siyah-beyazlılar 2-0'lık skorla kazandı. İki takım şimdiye dek toplam 356 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılı ekip 127 kez galip gelirken, siyah-beyazlılar 115 kez rakibini mağlup etti. 114 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Galatasaray toplamda 496 gol atarken, Beşiktaş 469 golle yanıt verdi. İki takım arasında son oynanan TFF Süper Kupa maçını Beşiktaş, 5-0'lık bir skorla kazandı.

Ligin en golcü takımı Galatasaray

Galatasaray, bu sezon hücum performansıyla göz dolduruyor. Sarı-kırmızılı ekip, geride kalan 9 haftada oynadığı 9 maçta rakip filelere 27 gol atarak, maç başına 3 gol ortalaması yakaladı. Bu başarıyla ligde en fazla gol atan takım unvanını elinde bulunduruyor. Cimbom, 27 golüne karşın kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Ayrıca, bu sezon Süper Lig'de 3 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başardı.

Icardi ve Barış Alper'den 4'er gol

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Barış Alper Yılmaz, 4 gol atarak dikkat çekti. Dries Mertens ve Victor Osimhen ise 3'er gol kaydetti. Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı ise 2 gol sevinci yaşarken, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez birer golle katkıda bulundu. Ayrıca Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, ligde 2 gol attı; Adana Demirspor maçında ise Semih Güler kendi kalesine gol atmış oldu.

Beşiktaş, rakiplerine geçit vermiyor

Ligde geride kalan 9 haftada oynadığı 8 maçta sadece 5 gol yiyen Beşiktaş, bu alanda zirvede yer alıyor. Süper Lig'in en az gol yiyen takımı olan siyah-beyazlılar, rakip filelere ise 17 gol gönderdi. Kartal, bu performansıyla 2009-2010 sezonundaki başarısını da tekrar etmiş durumda. O dönemde Mustafa Denizli yönetiminde ilk 8 maçında 7 gol atan Beşiktaş, yalnızca 5 golle kalesini kapatmayı başarmıştı.

Kalesini gole kapadığı 6 maçı da kazandı

Kara Kartal, bu sezon kalesini gole kapağı 6 karşılaşmadan da galip ayrılmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 4, TFF Süper Kupa ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 1'er maçta rakip takımların gol atmasına izin vermedi. Beşiktaş, söz konusu 6 müsabakayı da kazanmayı başardı.