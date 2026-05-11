Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Şadi Başkan Mahallende Söz Sende” buluşmalarına Demirci Mahallesi ile devam etti. Başkan Şadi Özdemir, program kapsamında ilk olarak Demirci Mahalle Muhtarlığı’nı ziyaret etti. Muhtar Selda Zorer ile bir araya gelerek mahallenin öncelikli talep ve ihtiyaçları hakkında detaylı bir görüşme gerçekleştiren Başkan Şadi Özdemir, ardından mahalle meydanında kendisini bekleyen vatandaşlarla buluştu. Buluşmada Başkan Şadi Özdemir’e, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, birim müdürleri ile muhtarlar da yer aldı.





“BU KENTİ ORTAK AKILLA YÖNETİYORUZ”

Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, belediyecilik anlayışının temelinde “ortak akıl” olduğunu belirterek, “Nilüfer’i mahalle komitelerimizle, muhtarlarımızla, Kent Konseyimizle, akademik odalarla, üniversitelerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla ve siz değerli vatandaşlarımızla hep birlikte ortak akılla yönetiyoruz” iye konuştu.





Kentin marka değerini artırmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, “Kamu yararını değerlendirip hep birlikte ortak kararlar alacağız. Bu kentin çıkarları ve mahallelerimizin öncelikli sorunlarını gidermek için çalışıyoruz. Demirci Mahallemize iki yeni park kazandırıyoruz. Hedefimiz; daha çağdaş, daha mutlu, daha barışık ve dünyaya örnek bir Nilüfer yaratmak” diye konuştu.



Buluşmada vatandaşlar taleplerini doğrudan Başkan Özdemir’e ve ilgili birim müdürlerine iletme fırsatı buldu. Kayıt altına alınan talepler arasında; asfaltlama çalışmaları, kadastro yollarının açılması ve trafik sorununun çözümü için öneriler yer aldı. Ayrıca mahalle sakinleri; yeni bir meydan düzenlemesi, taziye evi, pazar alanı çevresine Nilbel Kafe açılması ve eski sağlık ocağı binasının kadın derneğine tahsis edilmesi gibi sosyal içerikli taleplerini dile getirdiler.



ÇOCUKLARDAN HALI SAHA TALEBİ

Buluşmada Demircili çocuklar, Başkan Şadi Özdemir’e imzalı bir dilekçe sundu. Evlerinden uzaklaşmadan güvenle spor yapabilmek için mahallelerine yeni bir halı saha yapılmasını isteyen öğrencilere Başkan Şadi Özdemir, çocukların kente dair söz söylemesini çok kıymetli bulduğunu belirterek, bu talebin karşılanması için gerekli incelemelerin yapılacağını ifade etti.



Kaçak yapılarla mücadeleden, istihdam taleplerine, imar durumlarından altyapı sorunlarına kadar her konunun masaya yatırıldığı buluşmada Başkan Şadi Özdemir, halkın huzuru ve mutluluğu için her zaman sahada olacaklarını sözlerine ekledi.