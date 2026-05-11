Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler petrol piyasalarında dalgalanmaya neden oluyor. Ateşkes yönündeki haberlerle gerileyen petrol fiyatları, çatışma ihtimalinin güçlenmesiyle yeniden yükselişe geçti. İran ile ABD arasındaki gerilimin artması Brent petrolün varil fiyatını 110 dolar seviyesine yaklaştırdı. Bu yükseliş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam yapılması bekleniyor. Benzin fiyatlarında ise şu an için herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Artışın ardından motorin fiyatlarının batı illerinde 67-68 lira aralığına, doğu illerinde ise 70 liranın üzerine çıkması bekleniyor.