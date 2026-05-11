Türk tiyatrosunun en saygın ödüllerinden 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, Haliç Kongre Merkezi’nde sahiplerini buldu. Gecede “Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu” ödülü, Nilüfer Kent Tiyatrosu (NKT) yapımı “İlk Bakışta Prima Facie” oyunundaki Tessa rolüyle Rabia Zehra Şafak’a verildi. Geceye, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile Başkan Yardımcıları Serpil Altun ve Okan Şahin de katıldı.

Bu yılki ödüllerin adayları, 33 kişilik jürinin sezon boyunca izlediği 268 oyun arasından belirlendi.

Avustralyalı yazar Suzie Miller’ın kaleme aldığı “İlk Bakışta Prima Facie”, İngiltere, İrlanda, Kanada ve ABD başta olmak üzere pek çok ülkede sahnelenen ödüllü bir oyun. Türkçe çevirisini Nazlı Gözde Yolcu’nun üstlendiği yapımı NKT için Barış Ayas yönetti. Tek kişilik oyunda Rabia Zehra Şafak, işçi sınıfı bir aileden gelip mesleğinin zirvesine kendi imkanlarıyla çıkan avukat Tessa’yı canlandırıyor. Oyun, beklenmedik bir olayın ardından Tessa’nın yargı sistemiyle yüzleşmesini anlatıyor; cinsel saldırı davalarında ispat yükü, toplumsal cinsiyet ve adalete erişim gibi başlıkları izleyiciye taşıyor. Sezon boyunca seyircilerin yoğun ilgisiyle sahnelenen oyun, Rabia Zehra Şafak’ın sahne hakimiyeti ve metnin derinliğiyle hem izleyicilerden hem de eleştirmenlerden büyük beğeni topladı.

Ödülünü Türk tiyatrosunun usta isimleri Nevra Serezli ve Mustafa Alabora’nın elinden alan Rabia Şafak Zehra, ödülden duyduğu heyecanı dile getirdi.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR’DEN TEBRİK

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, elde edilen büyük başarıdan dolayı duyduğu gururu dile getirerek hem Rabia Zehra Şafak’ı hem de Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibini kutlayarak, şunları söyledi:

“28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde ‘Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu’ ödülüne layık görülen oyuncumuz Rabia Zehra Şafak’ı yürekten kutluyorum. Sahnede sergilediği performans hepimizi gururlandırdı. Tiyatro, arkasında büyük bir emeğin ve dayanışmanın olduğu bir ekip işidir. Bu nedenle bu büyük başarıda payı olan, mutfakta ve sahnede ter döken Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu ekibini de gönülden tebrik ediyorum. Nilüfer’de kültür ve sanatı desteklemeye devam edeceğiz.”