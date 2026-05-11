Nilüfer Belediyesi, sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji konusundaki deneyimlerini Avrupalı öğrenciler ve öğretmenlerle paylaştı. Avrasya Yenilikçi Toplum Derneği koordinasyonunda yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen “ECO EXPLORERS: Power Up The Green Geniuses Empowering Kids to Change the World” Erasmus+ projesi kapsamında; Romanya, Portekiz, Avusturya, İspanya ve Çekya’dan gelen yaklaşık 25 kişilik heyet Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti.



YÜZDE 40 EMİSYON AZALTIM HEDEFİ

Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen ve Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş’in de katıldığı toplantıda, 2014 yılından bu yana süregelen enerji uygulamaları paylaşıldı. Uluslararası bir platform olan Başkanlar Sözleşmesi’ne de taraf olan Nilüfer Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadeledeki kararlılığını yapılan sunumda paylaştı. Daha önce yüzde 20 olan karbon emisyonu azaltım taahhüdünün yüzde 40’a çıkarıldığı vurgulanırken, Nilüfer ilçesinde kişi başı yıllık emisyon miktarının 3.3 ton karbon olarak ölçüldüğü bilgisi paylaşıldı.





GÜNEŞTEN GELEN ENERJİDE HEDEF: 2.28 MW

Yenilenebilir enerji yatırımları hakkında da bilgi verilen sunumda, enerji tesis kapasitesinin 2024’te 1.45 MW seviyesine ulaştığı ve bu tesislerden üretilen elektrik enerjisinin 2025 yılında 2.28 MW olduğu ifade edildi. Hem farkındalık yaratmak amacıyla mahalle aralarındaki binaların çatılarında hem de ana hizmet binalarının tüketimini karşılamak adına arazi tipi kurulan Güneş Enerji Santralleri (GES) katılımcıların büyük ilgisini çekti.



Yapılan sunumun ardından öğrenciler ve öğretmenler, Nilüfer Belediyesi’nin sürdürülebilirlik uygulamalarını yerinde görmek amacıyla Güngören’de bulunan GES tesisini ziyaret etti.