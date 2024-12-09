Kazada kullanılan helikopterin UH-1 modeli olması ise dikkat çekti. İşte, geçmişte 6 farklı kazaya karışmış olan UH-1 helikopterinin geçmişi ve teknik özellikleri...

UH-1 KAZALARI Türkiye’de daha önce yaşanan UH-1 tipi askeri helikopter kazaları: 8 Kasım 2002: Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü. Kaza sonucunda 2'si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı. 16 Mart 2006: Erzincan'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan'a 55 kilometre uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Kazada 5 asker yaşamını yitirirken olurken, bir asker de yaralı kurtuldu. 10 Nisan 2006: Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü 3 askeri personel yaşamını yitirdi. 10 Ocak 2011: Kara Havacılık Okul Komutanlığı’na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgeye düşmesi sonucu 5 subay yaşamını yitirdi. 26 Kasım 2018: Teknik arıza yaşayan UH-1 tipi helikopter evin çatısına düştü. Olayda helikopter bulunan 5 kişilik uçuş ekibinden kurtulan olmadı. 12 Şubat 2019: İstanbul Çekmeköy’de UH-1 helikopteri düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. ENVANTERDEN ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR UH-1 helikopterlerinin 2032 yılında TSK envanterinden çıkarılması hedefleniyor. UH-1 ÖZELLİKLERİ Ağırlık: Yüksüz: 2.363 kg

En Yüksek Kalkış Ağırlığı: 4.309 kg Uzunluk: Gövde: 12,77 m

Tamamı(rotorla): 11.62 m Yükseklik: 4,42 m Rotor çapı: 14,63 m Mürettebat:1-2 Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya 6 sedye En Yüksek Hız: 204 km/sa. Hizmet Tavanı: 3.840 m Uçuş Yüksekliği: 4.280 m Menzil: yaklaşık 510 km