Özdemir’in, AK Parti Grup Toplantısı’na AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ile birlikte katıldığı görüldü.
İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir’e AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
2023 seçimlerinde İYİ Parti’den milletvekili seçilen Özdemir, Ekim 2024’te CHP’ye katılmış ve rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den almıştı.
Özdemir, 17 Haziran'da CHP'den istifa etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan dilekçede Özdemir, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ekonomim