Bilecik’te henüz yapımı tamamlanmayan cami inşaatlarını daire başkanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Yatırım Emlak ve Teknik Hizmetler Daire Başkanı Hamit Albayrak ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Zeynel Abidin Akduman, cami inşaatlarında incelemelerde bulundular.

İl Müftüsü Ali Erhun tarafından karşılanan Daire Başkanları Hamit Albayrak ve Zeynel Abidin Akduman, Şeyh Edebali Üniversitesi Camii inşaatını gezerek Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cenk Karaakurt ve yetkililerden bilgi aldılar. Akabinde Ertuğrulgazi Camii inşaatlarını gezen daire başkanları camin müştemilatında incelemelerde bulundu.