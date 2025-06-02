Muğla'da Dalaman Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş başkanlığında gerçekleştirildi.MUĞLA (İGFA) - Belediye toplantı salonunda yapılan ve canlı yayınlanan toplantı, meclis üyelerinin yoklaması ve bir önceki aya ait karar tutanaklarının oylanması ile başladı. Toplantıda 8 gündem maddesi görüşülüp oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısında gündemin ilk maddesinde Dabel Turizm İnşaat ve Ticaret A.Ş’ nin Yönetim Kurulunda Dalaman Belediye Başkanlığı tüzel kişiliğini temsil edecek gerçek kişinin Dalaman Belediyesi Başkanı Sezer Durmuş olarak yetkilendirilmesi görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, Dalaman Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne bağlı bütçe içi işletmesi olan Kille ve Kayacık Tesislerinde satılacak olan soğuk sandviç fiyatı ve İndirimli fiyatı; Kayacık Tesisinde satılan çay fiyatı ve İndirimli fiyatı; Kille ve Kayacık Tesislerinde satılan donuk tatlı ve porsiyon köfte fiyatı ve indirimli fiyatının belirlenmesi görüşülüp Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyonda görüşülmesi için toplantıya 10 dakika ara verildi. Aradan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu’nun aldığı kararlar oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre soğuk sandviç fiyatı 160 TL, indirimli fiyatı 150 TL; çayın fiyatı 20 TL, indirimli fiyatı 10 TL; donuk tatlının fiyatı 250 TL, indirimli fiyatı 200 TL, porsiyon köftenin fiyatı 500 TL, indirimli fiyatı 400 TL olarak belirlendi.

Belediye Başkanı Sezer Durmuş, toplantının sonunda son bir ay içinde gerçekleştirilen belediye faaliyetleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Durmuş; “Zübeyde Hanım Yaşam Merkezinin açılışını yaptık. Hem kadınlarımız hem çocuklarımız için faydalı bir proje olduğuna inandığımız yerin açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. İmkanlarımız el verdiğince araç filomuzu güçlendirmeye, yeni araçlar almaya çalışıyoruz. Şubat ayında parasını yatırdığımız ekskavatörün geçen hafta teslimi yapıldı ve hemen çalışmalara başladı. Asfalt kamyonu ve yama robotu ise bu hafta gelecek. Halk Marketimizi açtık. Zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlarımız zorlanıyor. Hem vatandaşlarımız hem bizler hem de üreticiler için iyi bir açılış olduğunu düşünüyorum. Özellikle kadın kooperatiflerini destekliyoruz. Türkiye’nin birçok yerinden ürün geliyor. Dalaman’da olan ürünleri buradaki üreticilerimizden burada olmayanları da üretilen yerlerden alıyoruz. Market iyi bir ivme kazandı. Biz o yönden de çok mutluyuz. Şerefler Mahallesi’nde büyük bir yol çalışmasına başladık. Orada her dönem asfaltlama yapılıyor ama alt dolgusu yapılmadığı için çalışma olmuyordu. Yaklaşık 50 santim yüksekliğinde dolgu yapıyoruz. Çağlayan’da açılmayan 22 metrelik bir yol var. Büyükşehir ile birlikte yaklaşık 600 metresini açmayı planlıyoruz. Yine orada 18 metrelik bir yol var. Orada da dolgu çalışması devam ediyor. Daha sonra Karaçalı, Ege, Merkez Mahallelerimizde başlayacağız. Bir aksilik olmazsa 20 Haziran gibi sıcak asfalt için Cengiz Topel’de ilk kazmayı vuracağız. Halk Ekmek Fabrikamızda tamamlanmak üzere. 15 Haziran gibi deneme ürünlerinin üretimine başlayacağız. Haziran sonunda 2 tane daha Halkevi açacağız. Dalaman için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Haziran Ayı meclisimizin ilçemiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.