İstanbul’un tarihi yarımadasında bulunan ve Bizans döneminden günümüze ulaşan en önemli kültürel miraslardan biri olarak kabul edilen Yerebatan Sarnıcı’nın mülkiyetine ilişkin hukuki süreç sonuçlandı. Tarihi yapının mülkiyeti, İstanbul 8’inci Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararla 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu gereğince değişti. İBB tarafından işgal edildiği öne sürülen tarihi yapının tahliyesine hükmedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş.’ye sarnıcı tahliye etmesi için zaman tanındı. Kararın kesinleşmesinin ardından ilgili kurumlar arasında devir teslim işlemleri gerçekleştirilerek tarihi yapının mülkiyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçti.