Dünya Sağlık Örgütü (DAÖ) Genel Direktörü, maymun çiçeği hastalığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Direktör, hastalığın küresel sağlık üzerindeki etkilerine dair güncel verileri paylaşarak, uluslararası toplumun dikkatini çekti.

Genel Direktör, maymun çiçeği vakalarının son dönemde artış gösterdiğini belirterek, hastalığın yayılmasını önlemek için hızlı ve etkili müdahale stratejilerinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, sağlık sistemlerinin bu tür salgınlara karşı hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

DAÖ, ülkeleri maymun çiçeği ile mücadelede desteklemek amacıyla çeşitli kaynaklar ve bilgi paylaşımı sağlayacaklarını duyurdu. Ayrıca, aşı ve tedavi çalışmalarına ilişkin güncellemeler yapılacağı ve uluslararası iş birliğinin artırılacağı belirtildi.

Genel Direktör, bireylerin hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve semptomlar görülmesi durumunda sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önemini yineledi. Maymun çiçeği ile mücadelede toplumsal dayanışmanın ve bilgi paylaşımının kritik olduğunu vurguladı.