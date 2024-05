Çocukların ve gençlerin hem dijital bağımlılıktan kurtulması hem de bilişime yatkınlığı olanları yetiştirmek amacıyla kurulan Darıca Belediyesi E-Spor Merkezi’nde eğitimler için kayıtlar başladı.

Teknoloji, yazılım, oyun ve e-spor alanında gençleri desteklemek için çalışmalar yapan ve bölgenin ilk e-spor merkezini kuran Darıca Belediyesi, e-spor branşında kendini geliştirmek isteyenler için yeni dönem eğitimlerin başlayacağını duyurdu. Son yıllarda özellikle gençler arasında yükselen trendler arasında yer alan e-spor’un bölgemizdeki öncüsü olan Darıca Belediyesi E-Spor Merkezi’nde kayıtların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi.

Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde kurulan e-spor ile teknolojiye ve spora meraklı olan gençler bir araya gelerek hem spor yapıp hem de eğleniyor. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan olan e-spor takımının Türkiye E-Spor Federasyonu tarafından kurulan liglerde ve düzenlenen turnuvalarda boy göstermesi de planlanıyor. Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak isteyenlerin Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan Darıca Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne giderek bilgi alabilecekleri ifade edildi.

"Teknolojiye ve spora meraklı gençleri bekliyoruz"

Gençliği önemsediklerini ve gençlere yönelik projelere ağırlık vereceklerini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Günümüz gençliğinin hem teknolojik hem de bilgi işlem açısından beklentilerini karşılamak üzere birtakım çalışmalarımız vardı. Her ailenin, her gencin aslında içinde bulunduğu dijital çağa ayak uydurma çabasında önemli bir yeri olan e-spor un bilinçli bir şekilde yapılması için çalışma başlattık ve e-spora ilgi duyan gençler için proje geliştirdik. Darıca Belediyesi olarak yüzmeden karateye, atletizmden tekvandoya kadar birçok branşta sporcu yetiştiriyoruz. E-spor ile de yeni şampiyonlar yetiştirmek istiyoruz. Teknolojiye meraklı ve sporu seven gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni dönem eğitimler için teknolojiye ve spora meraklı gençleri bekliyoruz" dedi.