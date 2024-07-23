Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Pirireis (Yelkenkaya) Deresi'ne ve oradan halk plajına kanalizasyon suyunun karıştığına dair paylaşımlar üzerine Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye’de yüzde 100 biyolojik olarak arıtma yapan ilk ve tek ilin Kocaeli olduğunun altı çizilen basın açıklamasında, İSU, mevcut atık su arıtma tesislerinde de yüzde 73 oranında ileri biyolojik arıtma yapıldığını vurguladı.

Darıca'nın Pirireis Deresi ve çevresinde bulunan kanalizasyon hatlarından dere içerisine ve oradan denize herhangi bir deşarj veya akış bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Ne Darıca’da, ne de başka bir ilçemizde bulunan derelerimize kanalizasyon suyu karışması ve halk sağlığını tehdit etmesi mümkün değildir. Bölgede ekiplerimizce yapılan inceleme sonrası dere ağzında biriken ve yer yer yosunlanmaya neden olan suların gelgitler sonucu tuzlu deniz suyu olduğu, alınan numunelerde halk sağlığına zararlı bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, kanalizasyon hatları ve derelerin bakım, onarım ve temizlik çalışmaları, Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından düzenli olarak yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.