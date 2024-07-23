Türk Pop Müziğin başarılı yıldızlarından Melike Şahin, Atlantis Yapım, SM Production, Turuncu Partners ve Vadistanbul’un organize ettiği BtcTurk Vadi Etkinlikleri kapsamında BtcTurk Vadi Açıkhava’da binlerce hayranını ağırladı.İSTANBUL (İGFA) - Arka arkaya verdiği konserler ve dillere dolanan eserleriyle son dönemin parlayan yıldızı Melike Şahin’in hayranları saatler öncesinden konser alanını doldurarak heyecanla bu özel anı bekledi.

Sahneye çıktığı anda güçlü sesi ve güzelliği ile hayranlarını büyüleyen Şahin, sahne ışıkları ve görsel efektler ile de BtcTurk Vadi Açıkhava’yı adeta büyülü bir atmosfere dönüştürdü.

Gece boyunca hayranları ile sık sık diyalog kuran ve espriler yapan sanatçı, bu özel gece için hayranlarına teşekkür etti.

Son teklisi Durma Yürüsene’yi geçtiğimiz ay yine aynı sahnede hayranları ile birlikte söyleyen Melike Şahin, ‘Bu sahne bana hep çok uğurlu geliyor. Bu yaz 2. Kez burada buluştuğumuz için çok heyecanlıyım.’ dedi.