İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk savaş uçaklarının Suriye'nin Derik bölgesinde hastane bombaladığı iddialarının doğru olmadığını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 93. sayısını yayımladı.

Söz konusu bültende "terör örgütü PKK/YPG propagandası yapan hesaplar tarafından paylaşılan, "Türk savaş uçakları Suriye'nin Derik bölgesinde hastane bombaladı" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik hava harekâtları sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı vurgulanan bültende, vurulan terör kamplarının, "hastane ve sivil yerleşim" iddiasıyla servis edilerek kara propaganda yürütüldüğü kaydedildi.

Bültende, terör örgütlerinin manipülasyonlarına itibar edilmemesi istendi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili "Mısır polisi İsrail'den Mısır'a kaçan çok sayıda İsrailli’nin üzerine ateş açtı" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, iddiaya konu görüntülerde, Aşkelon yakınlarında İsrail güçleri ile Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı direnişçiler arasındaki çatışmanın yer aldığı belirtildi.

Görüntüler incelendiğinde, yolda çatışan askerlerin İsrail askerleri olduğunun açıkça görüldüğüne işaret edilen bültende, "İddiaya konu görüntülerin, Mısır'da 3 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgisi bulunmamaktadır. Mısır'ın İskenderiye kentindeki bir sit alanında bir polis memuru turist grubuna ateş açmış, saldırı sonucunda 2 İsrailli turist ve Mısırlı tur rehberi hayatını kaybetmiştir." bilgisine yer verildi.

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Mısır'da bir polis silahıyla, İsrailliler’i taşıyan otobüse saldırdı. 6 kişi öldü, 8 kişi yaralandı" iddiasının da doğru olmadığı ifade edildi.