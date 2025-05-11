Açıklamada, taraflar doğrudan ve sağlıklı bir diyaloga davet edilirken, ilan edilen ateşkesin önemli bir fırsat sunduğu vurgulandı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin kalıcı barışa giden yolda bir adım olması gerektiği belirtilerek, “Tarafları, doğrudan ve sağlıklı bir diyalogun tesisi için ateşkesin sunduğu bu fırsattan azami ölçüde yararlanmaya çağırıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Güney Asya’da uzun süredir devam eden gerilimlerin istikrarlı bir yapıya kavuşması adına benzer krizlerin önlenmesine yönelik diplomatik ve güvenlik mekanizmalarının kurulması gerektiği kaydedildi. Terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Türkiye, başta ABD olmak üzere ateşkesin sağlanmasında rol oynayan tüm ülkelere teşekkürlerini iletti.