İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEAŞ terör örgütüne yönelik 17 ilde 5 gündür devam eden "GÜRZ-9" operasyonlarında 65 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti. Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bolu, Hatay, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sivas ve Şanlıurfa illerinde düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçleri 65 kişiyi gözaltına aldı.

Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar, Aziz Milletimizin desteğiyle durmaksızın mücadele edeceğiz," ifadelerini kullanarak, operasyonlarda görev alan polisleri tebrik etti ve "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle," dedi.