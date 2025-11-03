Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir şahıs tarım, sanayi, inşaat, lojistik gibi birçok alanda kullanılan ve değeri 5 milyon liranın üzerinde olan iş makinesini saniyeler içinde çaldı. Giydiği yağmurlukla kendini saklamaya çalışan şahsın hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sabahattin Zaim Bulvarı mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, tarım, sanayi, inşaat, lojistik gibi birçok alanda kullanılan ve değeri 5 milyonun üzerinde olan iş makinesi, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Hırsızın üzerindeki yağmurlukla kendini saklamaya çalıştığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın iş makinesini sürerek demir kapıya gelmesi, demir kapıyı açarak iş makinesi ile birlikte bölgeden ayrılması yer alıyor.