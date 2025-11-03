Durmuş, "

3 Kasım 2002, Türk siyasetinin, demokrasimizin ve milletimizin tarihine altın harflerle yazılmış bir dönüm noktasıdır. Aziz milletimiz, 3 Kasım’da sadece bir seçim yapmamış, karanlık ve istikrarsız yıllardan aydınlık bir geleceğe yürüyüşü başlatmıştır. Bugün, AK Parti olarak milletimizle el ele verip çıktığımız bu kutlu yürüyüşün 23. yıl dönümünü gururla kutluyoruz.

3 Kasım öncesi Türkiye; krizlerle, yüksek enflasyonla, çetelerin ve vesayet odaklarının gölgesinde kalan bir ülkeydi. İstikrarsız koalisyonlar, her alanda yoksullaşma, milletin iradesini küçümseyen bir anlayış hakimdi.

Ancak 3 Kasım 2002’de milletimiz “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek AK Parti’ye, yani kendine, kendi iradesine sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye kısa sürede her alanda büyük bir dönüşüm yaşamıştır.

Bugün Türkiye; kendi savaş uçağını, insansız hava araçlarını, elektrikli otomobilini, uydusunu üreten; sağlıkta, ulaşımda, enerjide ve savunmada çağ atlamış bir ülke haline gelmiştir. İnegöl’ümüz de bu vizyonun güçlü bir parçası olarak, hem sanayisiyle hem sosyal yatırımlarıyla Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir.

Bizler, AK Parti teşkilatları olarak sadece geçmişin başarılarıyla övünmekle yetinmiyor, geleceğin Türkiye’sini inşa etmenin sorumluluğunu taşıyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde “Türkiye Yüzyılı” vizyonuyla; daha güçlü bir ekonomi, daha adil bir yönetim, daha yeşil bir çevre, daha müreffeh bir toplum hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.

Bu vesileyle, 3 Kasım 2002’de milletimize hizmet yolculuğuna çıkan partimizin kuruluşundan bugüne emek veren tüm dava arkadaşlarımıza, ebediyete irtihal eden gönüldaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.

Milletimizin desteği ve duasıyla, Türkiye’yi daha güçlü, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe taşımak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.

Mustafa DURMUŞ

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı" dedi.