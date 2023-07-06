Evinde sırtında bıçaklanan 82 yaşındaki adam sokağa çıkıp sırtındaki bıçakla ambulans bekledi.

Olay, Bolvadin ilçe merkezi Bademli mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta yaşlı bir adamı sırtında bıçakla gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaşlar, önce yaşlı adamı buldukları bir sandalyeye oturttu, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vererek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdikleri yaşlı adamı ardından ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri ise yaşlı adamın ifadesine başvurdu. İsminin S.Ç. ve yaşının 82 olduğunu söyleyen şahıs, ifadesinde, çarşıda tanıştığı ve yabancı uyruklu olduğunu söylediği, ismini bilmediği kadın ile evlenme konusunda konuştuğunu ve birlikte kendi evine gittiğini söyledi. S.Ç., kadın ile aralarında daha sonra tartışma çıktığını ve kadının meyve bıçağını sırtına bıçaklayarak kaçtığını söyledi.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan kadını yakalamak için inceleme başlattı.