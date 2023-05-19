Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, magazin gündemine bomba gibi düşen bir yazı kaleme aldı.İSTANBUL (İGFA) - 8 ay evli kaldıktan sonra Adalar Adliyesi’nde anlaşmalı olarak tek celsede boşanan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, magazin gündeminden düşmüyor.

Geçtiğimiz günlerde ise Demet Özdemir'in peşine düştüğü konuşulan işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen, sosyal medyada gündem olmuştu. Evirgen, Özdemir'i takibe almış ve Özdemir de Evirgen'e karşı bir hamle yapıp takibe geri dönmüştü.

BÜTÜN GECE DEMETİN PEŞİNDEN AYRILMAMIŞ!

Bu olayın perde arkasını ise ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay araladı.

Kendi internet sitesinde “Çapkın ve ünlü kadın sevdalısı Umut” başlıklı bir yazı kaleme alan Akay, “Bu olay sosyal medyada yeni bir aşk mı sorularını gündeme getirince bende konuyu araştırdım. Demet Özdemir’in Umut Evirgen’e ait mekâna gittiğini duyunca, sürekli o mekâna giden görgü tanıklarından bir arkadaşımla konuştum. Demet’i mekânında gören çapkın Umut, bütün gece Demet’in peşinden ayrılmamış ve sabaha kadar beraber eğlenmişler. Görgü tanığı arkadaşım, çok fazla bir yakınlaşma olmadığını ama Umut’un Demet’i tavlamaya çalıştığını herkesin fark ettiğini de söyledi. Ayrıca o arkadaşım, mekâna çok güzel kızların geldiğini ama Umut’un onlarla ilgilenmediğini, Umut’un sadece ünlü kadınlarla ilgilendiğini de sözlerine ekledi. Yani o takip olayının perde arkası böyle…” ifadelerini kullandı.

Evirgen, daha önce Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya, Melisa Şenolsun ve Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimlerle anılmıştı.