Acı haberi alan megastar, Almanya turnesini bırakıp Türkiye’ye döndü.

Türk pop müziğinin simge ismi Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu’nun vefat haberiyle sarsıldı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Tevetoğlu, Antalya’da geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, rahatsızlığı uzun süredir devam eden Neşe Tevetoğlu’nun durumu son günlerde daha da ağırlaşmıştı.

TARKAN ACI HABERLE YIKILDI, ALMANYA’DAN DÖNDÜ

Avrupa turnesi kapsamında Almanya’da bulunan megastar Tarkan, annesinin ölüm haberini aldıktan sonra programını iptal ederek ilk uçakla İstanbul’a döndü. Sanatçının, hastane yetkililerinden bilgi aldığı ve ailesiyle birlikte defin hazırlıklarını yaptığı öğrenildi.

Cenaze töreninin yarın İstanbul’da düzenleneceği ve Tevetoğlu’nun son yolculuğuna sevenlerinin katılımıyla uğurlanacağı açıklandı.

TURNE İPTAL EDİLECEK Mİ?

Tarkan’ın annesinin vefatının ardından turne takviminde değişiklik olup olmayacağı ise henüz kesinleşmiş değil.