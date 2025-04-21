İSTANBUL (İGFA) - Mete Plaza’da açılan sergide, 91 sanatçı ve 165 eser yer aldı. Javad Soleimanpour ve pastel sanatçıları tarafından oluşturulan eserlerin sergilendiği sergi pastel sanatının farklı yorumlarını sanatseverlerle buluşturdu.

Türkan Şoray, sergiye katılarak, Javad Soleimanpour’un muhteşem Atatürk resmi ile birlikte 91 sanatçıya ait 165 eseri büyük bir ilgiyle izledi.

Sanatçı sergiyle ilgili yaptığı yorumda, “Sergiyi büyük bir keyifle, hiç sıkılmadan gezdim. Sergilenen eserlere tek tek bakmak bana çok heyecan verdi. Hepsi birbirinden etkileyiciydi. Hele Ata’mızın portresi beni çok heyecanlandırdı ve duygulandırdı.” dedi.

Bu görkemli sergi, Nisan sonuna kadar, Mete Plaza’da resim severleri bekliyor.

Sergide yer alan ressamlar: Ahad Vatani, A. Melih Özel, Arzu Bulutçu, Asiye Okumuş, Aslı Baltacıoğlu, Aslı Mete, Atilla Çetiner, Atiye Göreke, Aylin D. Musaoğlu, Aysin Arman, Ayşe Ersoy, Ayşe Şakire Aydın, Ayten Gündüz Anıl, Bahadır Bilgin, Bahadır Özbayır, Bilgehan Baykal, Burcu Peşkircioğlu Gürakar, Bülent Kekeç, Canan Aksöz, Canan Çizmeci, Canan Fidanboy Erçevik, Canan Gündüz, Ceyda Mehter, Çiğdem Tunçer, Demet Bengi, Deniz Kemal, Dilek Çıkrıkçıoğlu, Ebru Kızılırmak, Ece Çerçi, Ece İnal, Elena Ercüment, Elena Eroğlu, Elif Ergin, Emel Güler, Esin Bozdemir, Esma Yalçın, Fatma Baktıroğlu, Fehiman Baykut Nayebi, Ferde Türer, Feyza Öztürk, Figen Çelik Yeltekin, Güher Genç, Gül Tezbora, Güler Civelek, Hasene Mete, Hilal Danacı, Hülya Seven Baloğlu, Hürriyet Ari, İnci Kehayas, Javad Soleımanpour, Jülide Doğu, Kadriye Süllü, Kamuran Kardaş, Meline Talas, Meltem Uğur, Meral Eren, Merve Kalelioğlu, Merve Kösdağ, Mojtaba Hagsay, Nadya Ilgaz, Nalan Yazar, Natali Aydar, Nazile Tülü, Nergül Elbirlik, Neslihan Özdelice, Nihal Kayhan, Nurcan Orman, Osman Murathanoğlu, Perran Can, Pervin Bülbül, Pervin Turan, Reyhan Kuter, Rukiye Karadeniz, S. Handan Hüküm Çelik, Sebahat Usta, Semra Gözüyeşil, Sevim Güllü, Sevim Tunçbilek, Şebnem Kaval, Şeyma Yalçıntaş, Şöhret Kalamanoğlu, Tinat Kazemi, Tolga Yanaşık, Tuba Öğmen, Zerrin Ersanlı, Zerrin Öztürk, Zeynep Çolak, Zeynep Şanlı, Zeynep Tavukçu, Zohreh Soleımanpour, Zuhal Vatandost.

Sergiyi gezmek isteyenler, İstanbul Ataşehir İçerenköy’deki Mete Plaza’ya gidebilir.