Sık görülen kansızlık tiplerinden olan demir eksikliği anemisi, adından da anlaşılacağı üzere, vücutta demir yetersizliğine bağlı olarak gelişir. Demir eksikliği anemisinde kişi kendini yorgun ve bitkin hisseder, derin nefes alma ihtiyacı duyar. Kansızlığın şiddeti arttıkça belirtiler daha ağırlaşır. Sebebi belirlendikten sonra demir eksikliği anemisinin tedavisi kolaydır.

Demir eksikliği anemisinin belirtileri nelerdir?

Yorgunluk ve bitkinlik,

Solgun cilt,

Baş dönmesi,

Baş ağrısı,

İştahsızlık,

Göğüs ağrısı,

Soluksuz kalma,

Kırılgan tırnaklar,

El ve ayaklarda üşüme,

Sık görülen enfeksiyonlar,

Hızlı ve düzensiz kalp atışları.

Demir eksikliği anemisinde kansızlığın şiddetine göre yukarıda sayılan belirtilerin bir kısmı veya tamamı görülebilir.

Demir eksikliği anemisinin sebepleri nelerdir?

Kan kaybı: Demir eksikliği anemisinin en sık sebeplerindendir.

Alyuvarların içeriğindeki hemoglobinde demir bulunur. Bu demir, alyuvarların yaşamı sona erip parçalandıktan sonra yeni alyuvarların yapımında tekrar kullanılabilir. Ancak herhangi bir nedenle kan kaybı olursa, demir de kaybedilir. Vücutta demir azaldığı için yeni alyuvarların yapımı sekteye uğrar.

Örneğin şiddetli adet kanamaları olan kadınlarda demir eksikliğine bağlı anemi sık görülür. Bunun dışında; sindirim sistemindeki bir ülser, bağırsaklarda bir polip gibi oluşumlardan fark edilmeyen kanamalar da demir eksikliğine bağlı kansızlığa sebep olur.

Demirden fakir beslenme: Demir eksikliği anemisinin sık karşılaşılan sebeplerinden biri de demirden fakir beslenmedir.

Vücudun ihtiyacı olan demir yediğimiz besinlerden sağlanır. Alınan demirin bir kısmı gerekli yerlerde kullanılırken, kalan kısmı daha sonraki ihtiyaçlar için depolanır. Et, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler gibi demir içeren besinlerden fakir yiyeceklerle beslenme durumunda vücutta demir azalır, demir depoları boşalır ve demir eksikliğine bağlı kansızlık gelişir.

Demirin bağırsaklardan emiliminde bozukluk: Demir eksikliği anemisi gelişimindeki etkenlerden biri de demirin bağırsaklardan emilmesindeki bozukluklardır. Normalde besinlerle alınan demir ince bağırsaklardan emilerek kan dolaşımına geçer. Çeşitli bağırsak hastalıkları demirin emilmesini engelleyebilir. Bu durumda da demir eksikliği anemisi meydana gelir.

Hamilelik: Demir eksikliği anemisinin bir sebebi gebeliktir. Hamileler hem kendi vücudu hem de taşıdıkları bebek için demire daha fazla ihtiyaç duyar. Eğer artan ihtiyaca yönelik demir tedarik edilmezse hamilelerin çoğunda demir eksikliğine bağlı anemi ortaya çıkar.

Demir eksikliği anemisi kimlerde daha fazla görülür?

Kadınlar: Adet kanamaları ve hamilelik gibi nedenlerle kadınlarda demir eksikliği anemisi gelişme riski daha fazladır.

Çocuklar: Büyüme dönemlerinde çocuklar ve bebekler demire ihtiyaç duyarlar. Anne sütünden veya beslendikleri mamalardan yeterli demir alamayan çocuklarda demir eksikliğine bağlı anemi gelişim riski yüksektir.

Vejeteryanlar: Et yemeyen vejeteryanlar, eğer farklı kaynaklardan da demir almıyorlarsa, demir eksikliği anemisine yakalanabilirler.